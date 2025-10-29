LG전자-SK엔무브-美GRC, AI 데이터센터 ‘액침냉각’ 동맹

LG전자, SK엔무브, 미국 GRC가 손잡고 인공지능(AI) 데이터센터용 액침냉각 시장을 공략한다. 액침냉각은 데이터센터 서버의 발열을 관리하는 첨단 기술로 3사가 협력해 시장 주도권을 잡겠다는 전략이다.
세 회사는 27일 경기 평택시 LG전자 칠러사업장에서 액침냉각 솔루션 공동 개발 및 글로벌 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 액침냉각이란 전기가 통하지 않는 비전도성 액체(플루이드)에 서버를 직접 담가 열을 식히는 기술이다. 기존 찬 바람을 활용한 공랭식이나 서버에 부착한 냉각판에 냉각수를 흘려보내는 액체냉각보다 열을 효율적으로 잡는다는 평가를 받는다.
LG전자는 냉각기 등 냉각 시스템을, SK엔무브는 액침냉각용 플루이드를, GRC는 액침냉각 탱크를 각각 담당해 하나의 패키지로 냉각 솔루션을 만들 계획이다. 이렇게 통합한 기술은 LG전자 평택 칠러사업장 내에 구축된 데이터센터 전용 테스트베드에서 실증할 예정이다.
LG전자는 초대형 칠러 및 상업용·가정용 에어컨 등 다양한 냉난방공조 포트폴리오를 갖추고 있다. 이번 3사 협력으로 액침냉각 분야에 새로 진출하게 됐다. SK엔무브는 2022년 GRC에 전략적 투자에 나서며 액침냉각 시장에 진출했고, 같은 해 액침냉각 플루이드 개발에 성공했다. 2023년에는 SK텔레콤 데이터센터에 실제 적용해 상용화 단계 첫발을 내디뎠다. GRC는 2009년 업계 최초로 액침냉각 솔루션을 선보인 기업으로 다양한 글로벌 정보기술(IT) 기업들과 협력하며 사업을 확장하고 있다.
댓글 0