동아일보

LG전자-SK엔무브-美GRC, AI 데이터센터 ‘액침냉각’ 동맹

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

솔루션 개발-사업확대 MOU 체결

LG전자가 AI 데이터센터 냉각솔루션 포트폴리오를 액침냉각 방식까지 확장하기 위해 SK엔무브, 美 액침냉각 전문기업 GRC와 ‘AI 데이터센터 냉각솔루션 사업 확대를 위한 업무협약’을 체결했다고 28일 밝혔다. SK엔무브 남재인 Green성장본부장(왼쪽부터), GRC 피터 폴린(Peter Poulin) CEO, LG전자 이재성 ES사업본부장이 LG전자 칠러사업장 내 구축된 AI 데이터센터 전용 테스트베드에서 기념 촬영을 하고 있다. 2025.10.28. LG전자 제공
LG전자가 AI 데이터센터 냉각솔루션 포트폴리오를 액침냉각 방식까지 확장하기 위해 SK엔무브, 美 액침냉각 전문기업 GRC와 ‘AI 데이터센터 냉각솔루션 사업 확대를 위한 업무협약’을 체결했다고 28일 밝혔다. SK엔무브 남재인 Green성장본부장(왼쪽부터), GRC 피터 폴린(Peter Poulin) CEO, LG전자 이재성 ES사업본부장이 LG전자 칠러사업장 내 구축된 AI 데이터센터 전용 테스트베드에서 기념 촬영을 하고 있다. 2025.10.28. LG전자 제공
LG전자, SK엔무브, 미국 GRC가 손잡고 인공지능(AI) 데이터센터용 액침냉각 시장을 공략한다. 액침냉각은 데이터센터 서버의 발열을 관리하는 첨단 기술로 3사가 협력해 시장 주도권을 잡겠다는 전략이다.

세 회사는 27일 경기 평택시 LG전자 칠러사업장에서 액침냉각 솔루션 공동 개발 및 글로벌 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 액침냉각이란 전기가 통하지 않는 비전도성 액체(플루이드)에 서버를 직접 담가 열을 식히는 기술이다. 기존 찬 바람을 활용한 공랭식이나 서버에 부착한 냉각판에 냉각수를 흘려보내는 액체냉각보다 열을 효율적으로 잡는다는 평가를 받는다.

LG전자는 냉각기 등 냉각 시스템을, SK엔무브는 액침냉각용 플루이드를, GRC는 액침냉각 탱크를 각각 담당해 하나의 패키지로 냉각 솔루션을 만들 계획이다. 이렇게 통합한 기술은 LG전자 평택 칠러사업장 내에 구축된 데이터센터 전용 테스트베드에서 실증할 예정이다.

LG전자는 초대형 칠러 및 상업용·가정용 에어컨 등 다양한 냉난방공조 포트폴리오를 갖추고 있다. 이번 3사 협력으로 액침냉각 분야에 새로 진출하게 됐다. SK엔무브는 2022년 GRC에 전략적 투자에 나서며 액침냉각 시장에 진출했고, 같은 해 액침냉각 플루이드 개발에 성공했다. 2023년에는 SK텔레콤 데이터센터에 실제 적용해 상용화 단계 첫발을 내디뎠다. GRC는 2009년 업계 최초로 액침냉각 솔루션을 선보인 기업으로 다양한 글로벌 정보기술(IT) 기업들과 협력하며 사업을 확장하고 있다.

#LG전자#SK엔무브#GRC#액침냉각#냉각솔루션#서버발열관리
박현익 기자 beepark@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스