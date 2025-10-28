텐펑코리아, ‘FOOD WEEK KOREA 2025’ 참가… 글로벌 식문화 혁신 선도

㈜텐펑코리아(대표 박형준)는 내일(29일)부터 내달 1일까지 서울 코엑스(COEX)에서 열리는 국내 최대 식품 산업 전시회 ‘FOOD WEEK KOREA 2025’에 참가해, 자사의 핵심 브랜드 ‘CHEF WANG(셰프왕)’, ‘쥬스파트(JUSPARK)’ 등을 중심으로 한 혁신 신제품 라인업을 국내 시장에 첫 공개한다고 밝혔다.
이번 참가를 통해 텐펑코리아는 ‘Authentic & Easy’를 콘셉트로 한 글로벌 프리미엄 소스 및 간편식 브랜드의 새로운 방향성을 제시하며, 한국 시장 진출의 신호탄을 쏘아올릴 예정이다.
텐펑코리아는 이번 전시회를 통해 △‘CHEF WANG’ 브랜드의 프리미엄 해산물 간편식 및 컵 파간면 △‘쥬스파트(JUSPARK)’ 브랜드의 무알코올 음료 시리즈 등을 공개한다.
또 중국 사천식 소스 전문 브랜드 ‘호인가(好人家)’를 비롯한 글로벌 협력사 제품군도 함께 선보이며, 한국 소비자에게 다양한 미식 선택지와 글로벌 식문화 경험을 제공할 예정이다.
출품되는 신제품들은 ‘Authentic & Easy’를 핵심 콘셉트로, 전문 셰프급의 맛을 가정에서도 손쉽게 즐길 수 있는 프리미엄 간편식으로 개발됐다. 첨가물 사용을 최소화하고 천연 원료 기반의 조리법을 적용하여, ‘건강한 풍미’와 ‘자연스러운 맛의 균형’을 구현했다는 설명이다.
텐펑그룹은 ‘자연에서 시작한 순수함으로, 세상을 바라본다’는 철학 아래, ISO22000:2018, BRC, IFS, HALAL, KOSHER 등 국제 식품안전 인증을 모두 보유하고 있다.
텐펑코리아 관계자는 “이번 FOOD WEEK KOREA 2025 참가를 통해 텐펑코리아의 기술력과 브랜드 철학을 직접 체험할 수 있을 것”이라며 “한국 소비자에게 새로운 미식의 영감을 전하고, 글로벌 시장에서의 텐펑그룹 위상을 더욱 강화하는 계기로 삼겠다”고 전했다.
한편, ‘FOOD WEEK KOREA 2025’는 국내외 1,000여 개 식품 관련 기업이 참가하는 국내 최대 규모의 식품산업 전시회로, 프리미엄 식품, 대체식품, 스마트 유통, 제조 자동화, 팜테크 등 미래 식품산업의 트렌드를 한눈에 조망할 수 있는 행사다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0