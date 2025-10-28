갭투자 논란 이억원 “평생 1주택 살 것”… 이찬진 “증여 않고 팔것”

금융당국 수장들 부동산 국감 논란
이억원 “갭투자 지적 무겁게 새겨”
이찬진 “두채중 한채 팔려고 내놔”
이억원 금융위원장이 ‘갭투자’ 논란에 대해 “평생 1가구 1주택으로 살아왔고, 앞으로도 그럴 것”이라고 말했다. 이찬진 금융감독원장은 보유한 강남 아파트 두 채 중 한 채를 자녀에게 증여하지 않고 매각하겠다고 밝혔다.
27일 국회 정무위원회의 금융위, 금감원 국정감사에서 이 위원장은 “위원장이 (보유한) 주택에 대한 (갭투자) 지적이 있다”는 더불어민주당 김현정 의원의 질의에 “해외에 나갔기 때문에 국내에 체류할 수 없는 부분이 있었다”면서도 “그러나 개인 이억원에게 질의하는 게 아니라 공직자 이억원에게 질의하는 것임을 알고 있기 때문에 굉장히 무겁게 받아들인다”고 답했다.
이 위원장은 2005년 중남미개발은행 산하 미주투자공사 파견 직전에 개포주공3단지 아파트를 전세를 끼고 3억5000만 원에 매입했다가 2013년 주제네바대표부 파견을 앞두고 5억4500만 원에 매각해 약 1억9500만 원의 차익(세전)을 남겼다. 이어 전세를 끼고 3억5000만 원을 대출 받아 개포주공1단지를 8억5000만 원에 새로 매입했다. 이 위원장은 해외 파견 등으로 실거주하지 않다가 지난해 재건축이 완료돼 실거주를 시작했다. 시세는 약 40억 원 선으로 알려졌다.
이 원장은 국민의힘 강민국 의원의 ‘다주택자 지적’에 대해 “(두 채 중) 주택 한 채를 부동산중개업소에 내놨으며 자녀에게 증여나 양도를 하지 않고 처분할 계획”이라고 답했다. 앞서 이 원장은 21일 국감에서 “국민 눈높이에 맞지 않는 점을 감안해 한 채를 자녀에게 양도하겠다”고 발언해 논란이 인 바 있다.
이 원장은 “(하지만) 공직자라는 신분을 감안해서 고통을 좀 감수하더라도 처분하고 정리하겠다”고 덧붙였다.
