코인 불공정거래 감시, ‘분 단위’로 강화한다

지금까진 인력-예산 이유 ‘하루 단위’
금융감독원이 기존에 하루 단위로 이뤄져 온 가상자산 불공정거래 감시 체계를 ‘분 단위’로 강화한다.
상당수 불공정거래 10분 이내 끝나
26일 금융당국에 따르면 금감원은 가상자산 불공정거래를 적발하기 위해 거래 기록을 분 단위로 살펴볼 수 있는 알고리즘을 개발 중이다. 이를 위해 연내로 약 2억 원을 들여 가상자산 분석 플랫폼 서버를 증설할 계획이다.
그동안 금감원은 인력, 예산 등의 한계로 인해 하루 단위로 가상자산 거래를 감시해 왔다. 알고리즘 개발이 완료되면 불공정거래를 더욱 면밀히 살펴볼 수 있게 될 것으로 전망된다.
작년 7월 가상자산이용자보호법 시행 이후 지난달까지 금융당국이 적발해 처리한 가상자산 불공정거래 혐의 건수는 21건이다. 이 중 16건은 검찰에 고발·통보 조치가 이뤄졌다.
문제는 상당수의 불공정거래가 10분 이내에 모두 이뤄졌으며 이 과정에서 혐의자들이 수억 원에 달하는 부당 이득을 챙겼다는 데 있다. 또 특정 시점에 가상자산을 대량 사들여 가격을 단기에 상승시키는 방식, 거래 유의 종목으로 지정돼 입출금이 중단된 종목 시세를 인위 조종하는 방식 등 다양한 수법이 활용되고 있다.
금감원 관계자는 “1000개 이상의 종목을 24시간 감시하다 보니 초단기 매매 방식의 불공정거래를 포착하는 데 어려움이 있었다”며 “자체 모니터링 역량이 제고되는 계기가 될 것”이라고 했다.
강우석 기자 wskang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0