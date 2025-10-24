GS그룹, 글로벌 AI 기업 ‘버셀’과 손잡고 AI 혁신 가속화 나서

GS그룹은 인공지능 전환(AX) 혁신을 가속화하기 위해 글로벌 인공지능(AI) 기업 버셀과 협력하기로 했다.
23일(현지시간) GS그룹은 미국 샌프란시스코에서 열린 AI 콘퍼런스 ‘Ship AI 2025’에서 버셀과 전략적 파트너십(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 버셀은 글로벌 클라우드 플랫폼 기업으로 최근사용자의 의도를 입력하면 AI가 자동으로 코드를 작성해주는 ‘바이브코딩’을 활용한 개발도구 ‘v0’를 선보였다. 지난달 기준 기업가치는 93억 달러(11조2500억 원)에 달한다.
양사는 이번 협약을 통해서 바이브코딩을 활용한 산업 현장의 혁신 사례를 공동 발굴하기로 했다. GS의 AX 플랫폼인 ‘미소’를 고도화하기 위한 기술 협력도 추진한다. 코딩을 모르는 직원도 AI와 대화하듯 아이디어를 입력하면 웹페이지, 업무 툴, 데이터 대시보드 등 실제 사용화면이 구현되는 환경을 조성하게 한다는 방침이다. 정보기술(IT) 부서나 외부 개발사에 대한 의존도를 낮추고, 현장 직원이 직접업무에 최적화된 AI 애플리케이션을 제작하는 ‘모든 직원의 개발자화’를 실현하겠다는 목표를 세웠다.
GS그룹의 디지털 혁신 전담조직 ‘52g’를 중심으로 현업 직원들이 직접 개발한 140여 개의 AI 툴은 현재 생산 현장, 물류, 고객데이터 분석 등 다양한 영역에 도입돼 있다.
이번 협력은 허태수 GS그룹 회장이 강조해 온 ‘현장 중심 AI 전환’ 철학의 연장선상에 있다. 허 회장은 “AI의 진정한 가치는 현장에 있다”며 “AI를 도구로 활용해 실질적 변화를 만들어내는 것은 현장의 직원”이라는점을 꾸준히 강조해왔다.
