캘러웨이골프 코리아, 오퍼스 시리즈 후속작 ‘오퍼스 SP 웨지’ 출시

캘러웨이골프 코리아가 숏게임 성능의 정밀성을 높이는 기술을 적용한 ‘오퍼스 SP 웨지’를 출시했다고 24일 밝혔다.
오퍼스 SP 웨지는 브랜드의 대표 웨지 시리즈인 오퍼스(Opus) 라인업의 연장선에 있는 신제품이다. 무게 중심을 기존보다 높였으며, 솔 구조를 유지하면서 헤드 하단의 무게를 줄이는 ‘스핀 포켓(SPIN POCKET™)’ 기술을 적용했다. 낮은 탄도와 높은 스핀을 동시에 구현하고 바람이 강하거나 핀이 어려운 위치에 있을 때도 컨트롤을 유지할 수 있도록 설계했다.
‘스핀젠 2.0(Spin Gen 2.0)’ 기술도 페이스 전면에 적용됐다. 캘러웨이골프 코리아 측은 “17도 각도의 새로운 그루브 디자인과 크로스 해치 레이저 패턴을 결합해, 임팩트 순간 스핀의 일관성을 높이고 다양한 라이(Lie) 조건에서도 예측할 수 있는 스핀과 볼 컨트롤을 가능하게 한다”고 설명했다.
웨지 디자인은 기능적 디테일을 정교하게 조율했다. 리딩 엣지는 어드레스 시 안정적인 시각을 제공하고, 상황에 따라 다양한 샷을 구사할 수 있도록 솔 구조에도 변화를 줬다. 아이언과 동일한 디자인 흐름을 유지해, 세트 구성 시 일체감을 느낄 수 있도록 했다.
오퍼스 SP 웨지는 크롬과 블랙 두 가지 색상으로 출시됐다. 샤프트 옵션은 남성용은 N.S. Pro 950 NEO(S), 다이나믹골드 S200(S) 중 선택할 수 있다. 여성용 모델에는 부드러운 스윙에 적합한 ELDIO 40g(L) 샤프트가 적용됐다. 로프트는 남성용 48도~60도, 여성용 50도~58도로 2도 간격으로 제공돼, 골퍼의 구질과 플레이 스타일에 맞춘 구성도 가능하다.
캘러웨이골프 코리아 관계자는 “숏게임에 있어 일관성과 정밀함을 추구하는 골퍼들에게 완벽한 해답이 될 것”이라고 전했다.
