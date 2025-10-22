고공 행진하던 금값 6% 급락…12년만의 최대 낙폭

국제 금 가격이 6%가량 하락하며 12년 만의 가장 큰 낙폭을 기록했다. 이런 가운에 코스피는 6거래일 연속 종가 기준 최고점을 갈아치웠다.
글로벌 금융 정보 플랫폼 인베스팅닷컴에 따르면 21일(현지 시간) 국제 금 현물 가격은 트로이온스(약 3.11g)당 4093.18달러에 장을 마쳤다. 전 거래일(4356.50달러) 대비 6.04% 하락했다. 인베스팅닷컴 기준 2013년 4월 15일(―8.49%) 이후 12년 만에 가장 큰 하락이다.
은 가격도 전 거래일 대비 8.14% 하락한 48.2225달러로 장을 마쳤다. 2021년 2월 2일(―8.14%) 이후 4년 만에 하락 폭이 가장 컸다.
이번 하락을 놓고 일시적 조정이라는 평가가 나온다. 국제 금과 은 현물 가격이 올해 들어 각각 60%, 80%씩 급등하자 단기 차익실현 매물이 많았다는 의미다. 최근 발표된 미국 주요 기업들의 3분기(7~9월) 실적이 대체로 좋아 안전자산에 대한 선호도가 줄어든 것이 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 글로벌 금 시장의 큰손인 인도가 최대 힌두교 축제인 ‘디왈리’를 맞이해 휴장한 것도 금값 하락에 주요하게 작용했다는 분석이 나온다.
박상현 iM투자증권 연구원은 “최근 엔화 약세에 따른 달러 강세도 금값을 압박하는 요인으로 작용했다”고 분석했다. 박희찬 미래에셋증권 리서치센터장은 “이번 금값 하락은 단기 급등에 따른 조정”이라며 “늘어나는 글로벌 유동성과 중앙은행들의 금 매입 확대 등으로 인해 금값 강세 기조는 앞으로 상당 기간 지속될 가능성이 높다”고 말했다.
국내 급값 시세가 국제 가격보다 높은 이른바 ‘김치 프리미엄’은 완화됐다. 한국거래소의 23일 종가 기준으로 KRX 금값은 국제 시세 대비 3.7% 높은 것으로 나타났다.
한편 이날 코스피는 전 거래일 대비 1.56% 오른 3,883.68로 거래를 마쳤다. 이로써 코스피는 종가 기준 6거래일 연속 최고치를 경신했다. 다만 ‘빚투’에 대한 경고음도 나왔다. 블룸버그통신은 20일(현지시간) “한국 개미들은 투자를 장기적 계획이 아니라 마치 ‘오징어 게임’ 같이 도박처럼 하는 경우가 많다”고 경고했다. 한국 개미투자자들이 ‘빚투’를 통해 미국의 레버리지 상장지수펀드(ETF) 총자산의 40%를 차지하는 등 고위험 자산 투자에 나선다는 것이다.
