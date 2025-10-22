샤오미코리아, 첫 직영 서비스센터 개점… “무거운 제품 수거 수리도 진행하겠다”

서울역 인근 230㎡ 규모 서비스센터 오픈… 스마트폰·로봇청소기 등 수리 가능
샤오미코리아는 22일 국내 첫 단독 직영 서비스센터를 개점하며 한국 시장에서의 고객 지원 체계를 강화한다고 밝혔다. 이번 개점은 ‘고품질 제품, 정직한 가격, 신뢰할 수 있는 서비스’라는 브랜드의 세 가지 약속 가운데, ‘서비스 품질’ 향상을 구체적으로 실천하기 위한 행보다.
직영 서비스 도입으로 고객 접근성·신뢰도 높여
체험형 공간 마련, QR코드 통해 온라인 구매 연계
향후 전국 주요 거점으로 확장 계획 밝혀
이날 문을 연 ‘샤오미 서비스 센터’는 서울역 인근 69평 규모의 대형 서비스 공간이다. 스마트폰뿐 아니라 웨어러블 기기, 전자면도기 등 소형 생태계 제품뿐만 아니라 로봇청소기 전용 수리 공간을 별도로 갖춰 다양한 제품군에 대한 수리가 가능하다.
센터 내부에는 제품 체험과 즉시 온라인 구매가 가능한 통합형 공간도 운영된다. 고객은 매장 내 전시 제품을 직접 사용해 본 뒤 QR코드를 통해 바로 구매할 수 있다고 한다.
이날 개소식에는 조애나 친 샤오미 동아시아 A/S 팀장, 조니 우 샤오미코리아 사장, 알론소 최 샤오미코리아 A/S 팀장 등이 참석했다.
조니 우 사장은 “이번 센터는 시작에 불과하다. 샤오미코리아는 고객이 먼 거리를 이동하지 않아도 동일한 서비스 품질을 받을 수 있도록 주요 지역으로 확장을 추진 중이다. 이번에 선보인 표준화된 디자인과 시공 방식을 기반으로 이후 센터들을 순차적으로 개설할 계획이다”라고 말했다.
기존 A/S 매장이 주로 스마트폰, 웨어러블 등 소형 제품 위주였던 것과 달리, 이번 직영 서비스센터는 로봇청소기, 공기청정기, 제습기 등 중형 제품 수리도 지원한다. 향후 샤오미가 국내에 도입 예정인 에어컨, 냉장고, 세탁기 등 대형 가전의 서비스 대응 체계도 준비 중이라고 한다.
고객 편의를 위해 제품을 직접 들고 방문하지 않아도 되는 수거·배송형 서비스도 함께 제공한다. 수리품을 직접 수거해 센터로 운송한 뒤, 완료 후 다시 고객에게 전달하는 형태다.
한편 샤오미코리아는 직영 서비스센터 외에도 일부 지역에서는 협력업체와의 연계 운영 방식을 병행한다. 회사 측은 “형태의 문제보다 중요한 것은 일관된 서비스 품질이다. 전국 어디서든 동일한 고객 경험을 제공하는 것이 목표”라고 설명했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0