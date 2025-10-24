택스아이 운영사 ‘뉴아이’, 한국부동산원과 부동산세 간편 시뮬레이션 제휴 서비스

AI 기반 자산 세금 솔루션 기업인 주식회사 뉴아이가 지난 22일 한국부동산원과 함께 부동산 세금 간편 시뮬레이션 서비스 제공 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약을 통해 한국부동산원 모바일 앱 사용자는 앱 내 별도 페이지를 통해 자산 및 부동산 세금 AI 솔루션인 ‘택스아이’에 손쉽게 접속할 수 있으며, 양도소득세, 상속세를 비롯한 다양한 부동산 관련 세금을 간편하게 계산하여 개개인의 최적 세액을 확인할 수 있다.
이번 서비스의 핵심은 사용자가 정확한 세금 정보를 즉시 제공받을 수 있도록 설계된 간편 시뮬레이션 기능이다. 사용자는 단순한 정보 입력만으로 예상 세금을 계산할 수 있으며, 복잡한 세법 이해 없이도 결과를 확인할 수 있는 편의성을 갖췄다. 이를 통해 주택 매매, 상속·증여, 부동산 취득 과정에서 발생하는 세금 부담을 미리 예측하고 계획할 수 있다.
한국부동산원은 전국 부동산 거래, 시세, 정책 정보를 제공하는 대표 기관으로, 이번 제휴를 통해 공공 데이터를 기반으로 한 정확한 세금 계산 환경을 마련했다. 뉴아이는 한국부동산원의 신뢰성 있는 정보와 택스아이의 세금 환급·시뮬레이션 기술을 결합해 사용자들에게 한층 강화된 맞춤형 세금 서비스를 제공할 계획이다.
뉴아이 관계자는 “이번 제휴는 공공기관과 민간 세금 서비스 플랫폼이 함께 만들어가는 새로운 부동산 세금 경험”이라며 “복잡하고 부담스러운 세금 문제를 보다 쉽게 해결할 수 있도록 서비스 고도화와 이벤트를 지속 확대할 계획”이라고 밝혔다. 이어 “한국부동산원과의 협업을 통해 더 많은 국민이 편하게 자산 세금 서비스를 누릴 수 있도록 지원하겠다”고 덧붙였다.
한편, 뉴아이는 지난해 국토교통부 부동산 창업경진대회 단독 대상을 수상한 것을 비롯해 중소벤처기업부 TIPS, KB스타터스, IBK창공, 우리금융 디노랩 등 주요 지원 사업에 선정되며 기술력과 혁신성을 입증했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
