농협, ‘ICAO 서울 선언문’ 선포… “세계 농업의 지속가능한 미래 이끌 것”

“‘서울 선언문’은 전 세계 농업인들의 지속가능한 미래를 향한 염원을 담은 약속입니다.”
강호동 농협중앙회장은 20일 서울 중구 농협중앙회 본사에서 열린 국제협동조합농업기구(ICAO) 총회에서 이같이 밝히며 세계 농업의 발전과 미래를 위한 ‘ICAO 서울 선언문’을 공식 선포했다.
이번 선언문은 ▲식량안보 강화 ▲기후위기 대응 ▲청년·여성 농업인 육성 ▲농업가치 확산 ▲농업인 권익 보호 ▲첨단 농업기술 도입 ▲협동조합 간 연대 강화 등 7대 핵심 의제를 담았다.
협동조합이 농업과 농촌, 나아가 인류의 지속가능한 발전을 선도하는 사회적 주체임을 천명한 역사적 선언이라는 평가다.
강 회장은 “한국 농협은 국제 농업협동조합들과의 연대를 강화해 우리 농업과 농촌을 지켜나가기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
1951년 창설된 ICAO는 국제협동조합연맹(ICA) 산하의 농업분과기구로 현재 35개국 42개 기관이 회원으로 활동 중이다. 한국 농협은 1998년부터 ICAO 의장기관을 맡아왔다.
이번 서울 총회에는 ‘세계 협동조합의 해’를 맞아 27개국 44명의 농업협동조합 대표들이 참석했다. 참가자들은 각국의 활동 사례를 공유하고, 대륙별 주요 현안과 이슈를 논의했다.
ICAO 회원 대표단은 23일까지 농협의 경제·금융 사업장과 농촌 지역농협 등을 방문해 한국 농협의 발전 모델을 경험할 예정이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
