해외송금 우회로 막는다… “금융권 통합시스템 가동”

내년부터 비은행 통한 송금도 확인

과도한 외환 해외 유출 방지하기로 내년부터 은행뿐만 아니라 증권사, 카드사, 핀테크업체 등 모든 금융업체를 통한 해외송금 내역을 정부가 실시간으로 관리할 수 있게 된다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 16일(현지 시간) 미국 워싱턴에서 기자들과 만나 “내년 1월 해외송금 통합관리시스템(ORIS)을 본격적으로 가동할 예정”이라고 밝혔다. ORIS는 한국은행의 외환 전산망을 기반으로 은행, 증권사, 카드사, 핀테크업체 등의 송금 내역을 통합 관리할 수 있는 시스템이다.



현재 은행에서 자금을 해외로 송금할 때는 은행 간 연동 시스템을 통해 송금액이 연간 한도를 넘어선 것으로 확인되면 송금이 제한된다. 하지만 은행 외 금융업체를 통해 송금하면 실시간 연동 시스템이 없어 이런 제한을 우회할 수 있다. 구 부총리는 “누가 해외로 송금한 금액이 얼만지 실시간으로 확인할 수 있어 외환이 과도하게 해외로 빠져나가는 것을 방지할 수 있을 것”이라고 말했다.





