스마트공장 갖춘 中企 절반… “제조 공정 AI 도입 필요 느껴”

“초기 비용 부담 가장 큰 장벽” 44%
스마트공장을 갖춘 국내 중소기업 10곳 중 5곳은 제조 공정에 인공지능(AI) 도입이 필요하다고 느끼는 것으로 나타났다.
중소기업중앙회는 ‘스마트공장 구축 중소기업의 AI 도입에 대한 의견 조사’에서 응답 기업의 47.4%가 ‘제조 공정에 AI 도입이 필요하다’고 답했다고 19일 밝혔다. AI 도입이 가장 필요한 분야(복수 응답)로는 ‘품질 관리’가 33.9%로 가장 많았다. 이어 ‘생산 최적화’(32.3%), ‘공정 자동화’(31.9%), ‘수요 예측 및 공급망 관리’(17.7%) 등의 순으로 나타났다. 이번 조사는 지난달 16일부터 30일까지 최근 5년간 대·중소 상생형 스마트공장 사업에 참여한 중소기업 502곳을 대상으로 실시했다.
AI 도입의 가장 큰 장벽으로는 ‘초기 비용 부담’(44.2%)이 꼽혔다. 이어 ‘전문 인력 부족’(20.5%), ‘공정 적용 전략 부족’(14.9%) 등이 뒤를 이었다. 정부의 AI 기반 스마트공장 지원사업 신설과 관련해서는 ‘참여 의향이 있다’고 답한 기업이 54.6%, ‘보통’과 ‘참여 의향 없다’는 각각 30.6%, 14.8%였다. 참여 의향이 없는 이유로는 ‘AI 도입, 유지 관리 투자 비용 부담’(35.1%)이 가장 큰 비중을 차지했다.
AI 도입 시 필요한 지원(복수 응답)에 대해서는 72.3%가 ‘직접적인 자금 지원’이라고 답했다. ‘AI 전문 컨설팅’은 21.9%, ‘전문인력 양성 지원’은 19.3%였다.
김다연 기자 damong@donga.com
