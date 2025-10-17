뮤즈엠, ‘fxIP’와 전략적 협약…K-POP IP 기반 글로벌 브랜드 사업 전개

K-POP 기반의 IP 비즈니스 전문기업 뮤즈엠(MUSE M) 은 IP 콜라보레이션 그룹 fxIP(에프엑스아이피)와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, K-POP 아티스트 및 엔터테인먼트 IP를 중심으로 한 글로벌 굿즈·브랜드 사업을 공동 전개한다고 밝혔다.
이번 협약을 통해 양사는 △K-POP 아티스트 IP 기반의 글로벌 굿즈 기획 및 제작 △팬덤 맞춤형 콘텐츠 개발 △온·오프라인 유통 플랫폼 구축 △브랜드 협업형 상품화(B2B·B2C) 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.
뮤즈엠은 올해 K-POP 대형 아이돌 공연 및 팬미팅 및 IP 관련 사업을 성공적으로 선보이며 K-POP 중심의 글로벌 문화 콘텐츠 사업을 확장하고 있다. fxIP은 다양한 브랜드 및 콘텐츠 IP의 콜라보레이션 비즈니스 경험을 바탕으로, 글로벌 시장에서 검증된 생산 네트워크와 디자인 기획력을 보유하고 있다.
뮤즈엠 관계자는 “이번 협약은 단순한 굿즈 제작을 넘어, 아티스트 IP를 기반으로 한 새로운 브랜드 경험을 창출하기 위한 협력”이라며 “fxIP의 브랜딩 기반 디자인 및 상품 개발 인프라와 뮤즈엠의 콘텐츠 기획력이 결합되어, 글로벌 팬들이 체감할 수 있는 새로운 IP 상품을 선보일 것”이라고 말했다.
fxIP 측도 “뮤즈엠과의 파트너십을 통해 K-POP 뿐만 아니라 콘텐츠 IP를 세계 시장에 확장할 수 있는 발판을 마련했다”며 “굿즈를 단순한 소비재가 아닌, 팬과 아티스트를 잇는 핵심 미디어로 발전시킬 것”이라고 밝혔다.
양사는 2025년 말까지 공동 브랜드 ‘MUSEM × fxIP’ 라인을 선보이고, 미국·일본·동남아·북미 시장을 중심으로 팝업스토어 및 온라인 글로벌 플랫폼을 통해 판매를 시작할 계획이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0