세계여성이사협, 창립 9주년 ‘여성 인적자원의 가치’ 주제로 창립 포럼

세계여성이사협회(WCD)는 16일 서울 소공동 롯데호텔에서 ‘여성 인적자원의 가치와 지속가능한 기업 경영’이라는 주제로 창립 9주년 포럼을 개최했다. WCD는 여성 등기이사들로 구성된 글로벌 비영리 조직이며, 한국지부는 2016년 9월1일 설립됐다. 정다미 WCD 협회장은 “기업의 지속가능경영을 위한 여성의 역량과 리더십 강화 기회가 더욱 확대 제공되어야 한다” 라며 포럼의 취지를 설명했다.
이번 행사에는 기조강연을 맡은 수 로이드 국제지속가능성 기준위원회(ISSB) 부회장과 축사를 맡은 최운열 한국공인회계사 회장을 비롯해 WCD 회원들과 금융권 등에서 활발히 활동하는 경영자 120여 명이 참석했다.
기조강연자로 나선 수 로이드는 ‘여성 리더십의 심화와 지속가능성의 연결’을 다룬 주제 발표를 통해 “기업공시는 여성 리더십이 기업성과에 기여하는 방식을 보여줄 수 있다”며 “여성 리더십은 단순한 대표성을 넘어 지속가능성, 혁신, 신뢰를 강화하는 핵심 전략 요소”라고 강조했다.
이어 진행된 패널토론에서는 이인형 자본시장연구원 선임연구위원, 이웅희 KSSB 부위원장, 백승엽 SK수펙스추구협의회 기업 거버넌스 담당, 안수현 한국외대 법학전문대학원장 등이 패널 토론자로 참여했다.
댓글 0