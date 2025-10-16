롯데百, ‘2025 월드 웹툰 페스티벌’ 개최… 200여 웹툰 참여

롯데백화점이 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원과 협력해 ‘2025 월드 웹툰 페스티벌’을 개최한다고 16일 밝혔다.
월드 웹툰 페스티벌은 웹툰을 오프라인 공간에서 직접 만나볼 수 있는 곳으로, 총 200여 웹툰 IP가 참여하는 국내 최대 규모 웹툰 행사다. 지난해 9월 성수에서 열린 첫 페스티벌 인기에 올해는 규모를 더욱 키웠다. 연간 5000만 명이 방문하는 국내 최대 복합 테마단지 ‘롯데타운 잠실’에서 공식 전시 및 체험 프로그램에 더해 대규모 팝업으로 진행된다.
특히 올해 페스티벌의 하이라이트인 ‘롯데월드몰의 팝업’은 35개 인기 웹툰의 굿즈를 동시에 만나볼 수 있다. 16일부터 26일까지 롯데월드몰 지하 1층에서부터 4층까지 5개 층에 걸쳐 11개의 팝업 공간이 조성되며, 총 1200여종의 IP 테마 굿즈를 선보인다.
네이버웹툰의 인기 IP ‘마루는 강쥐’ 팝업에서는 베이커리 카페 콘셉트로 100여종의 굿즈를 비롯해 유니클로, 스파오, 비비앙 등 인기 브랜드와 협업한 기획 상품을 선보이며, 글로벌 누적 조회수 100억회 이상을 달성한 ‘외모지상주의’ 팝업에서는 아케이드 게임 콘셉트로 최초 공개 상품 90여종을 포함 총 700개 굿즈를 공개한다. 이 밖에도 ‘재혼황후’, ‘나 혼자만 레벨업’, ‘도굴왕’ 등에서 초판 단행본, 치플레 컬래버 기획 등 이번 팝업에서 최초 및 한정 판매하는 특별한 굿즈도 다채롭게 선보일 예정이다.
롯데월드와 롯데시네마 월드타워에서는 19일부터 22일까지 ‘공식 전시와 체험 프로그램’이 마련된다. 롯데월드 아이스링크에서는 웹툰의 연대기를 살펴 볼 수 있는 ‘웹툰 기획 전시’를 중심으로 웹툰 작가의 ‘라이브 드로잉쇼’, 인기 성우인 남도형의 ‘라이브 더빙쇼’, ‘이태원 클라쓰’의 광진 작가의 사인회 등이 열린다. 또한 롯데시네마 월드타워점 8관에서는 인기 웹툰 테러맨의 작가인 한동우, 고진호 작가가 참여하는 ‘토크 콘서트’를 비롯해 웹툰 작가 및 유명 제작자의 토크 콘서트 등이 열린다. 아울러 올해 최고의 웹툰을 선정하는 시상식인 ‘2025 월드 웹툰 어워즈’도 22일 저녁에 예정돼 있다.
권아미 롯데백화점 영컬처팀 치프바이어는 “롯데타운 잠실은 계절마다 시그니처 행사를 선보이며 전 세계가 주목하는 글로벌 복합 테마 단지로 성장 중”이라며 “이번 월드 웹툰 페스티벌 개최로 웹툰 마니아뿐만 아니라 웹툰에 관심이 있는 내외국인 관광객의 발길도 이어질 것으로 기대한다”라고 말했다.
