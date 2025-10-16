사세, AI 접목 광고 영상 공개…‘K-버팔로’ 캠페인 본격 시동

캠페인 오픈 기념 고객 감사 특별전도 진행
버팔로 제왕 사세(SASE, 대표 김광선)가 AI 기술을 접목한 고품질 광고 영상을 공개하며 ‘K-버팔로’ 캠페인을 본격적으로 전개한다. 이와 동시에 고객 감사 특별전도 진행한다고 16일 밝혔다.
이번 캠페인은 ‘K-버팔로의 원조’로서 사세의 브랜드 정체성을 강화하고, AI 기반 영상 제작을 통해 브랜드 메시지를 효과적으로 전달고자 기획됐다. 영상은 버팔로윙의 풍미와 바삭한 식감을 생생하게 구현하며, 최신 AI 기술을 접목한 식품 마케팅의 새로운 방향을 제시한다.
‘사세 버팔로 시리즈’는 지난 2020년 누적 판매량 3천만 팩을 돌파한 스테디셀러로 사세의 대표 제품이다. 올해 8월 320여억원의 월 매출액을 기록하며 전년 동기간 대비 16% 이상 성장한 모습을 보이는 등 지속적인 성장 흐름을 보이고 있다.
이와 같은 고객 성원에 보답하고자 사세는 오는 31일까지 ‘K-버팔로 오리지널 페스티벌’을 개최하고 있다. 이번 특별전에서는 △대표 버팔로 제품군 할인 △신규 및 재구매 고객 대상 쿠폰 제공 △라운지 회원 대상 댓글 이벤트 △라운지 회원 포인트 적립 프로그램 등 다양한 프로모션을 통해 고객에게 감사의 뜻을 전할 예정이다.
사세 관계자는 “이번 캠페인은 고객 성원에 대한 감사의 마음을 담아, 새로운 시도를 통해 브랜드 정체성과 경쟁력을 강화하기 위한 노력의 일환”이라며 “앞으로도 다양한 소통 방식을 통해 ‘K-버팔로’의 브랜드 가치를 지속적으로 확장해 나가겠다”고 말했다.
한편, ‘K-버팔로 오리지널 페스티벌’ 관련 자세한 내용은 사세의 네이버공식몰에서 확인할 수 있다.
