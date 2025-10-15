억대 유튜버 4000명 돌파…2년 새 63% 급증, 30대가 절반 차지

최근 3년 새 연간 수입이 1억 원을 넘는 ‘억대 유튜버’가 급증한 것으로 나타났다. 특히 30대가 가장 높은 비중을 차지하며, 콘텐츠 산업이 빠르게 세대 중심으로 재편되고 있다는 분석이 나온다.
● 억대 유튜버, 2년 만에 63% 증가
15일 국회 기획재정위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원이 국세청으로부터 제출받은 ‘2021~2023년 귀속분 유튜버 수입 현황’ 자료에 따르면, 2023년 기준 연 수입이 1억 원을 초과한 유튜버는 총 4011명으로 집계됐다.
2021년 2449명과 비교하면 2년 만에 63.8% 급증한 수치다. 콘텐츠 산업이 하나의 주요 소득원으로 자리잡으면서 유튜브 시장이 빠르게 성장하고 있음을 보여준다.
● ‘억대 유튜버’ 절반이 30대
억대 수입 유튜버 중에서도 30대의 활약이 두드러졌다.
남성 유튜버의 경우 연 수입 1억 원 이상자는 2088명으로, 이 가운데 30대가 1065명(50.9%)으로 절반을 차지했다. 뒤이어 40대가 513명, 30세 미만이 308명으로 뒤를 이었다.
여성 유튜버 역시 30대가 가장 많았다. 연 수입 1억 원 초과 여성 유튜버 1923명 가운데 30대가 896명(46.6%)으로 가장 높은 비중을 보였으며, 30세 미만이 772명, 40대가 171명 순으로 나타났다.
● 유튜버 신고 수입 1조 돌파…성장세 계속
유튜버로 수입을 신고한 전체 인원도 꾸준히 증가했다.
2023년 기준 유튜버 신고 인원은 2만4673명으로, 2021년(1만6228명) 대비 약 52% 늘었다. 같은 기간 신고된 총 수입금액은 1조782억 원에서 1조7778억 원으로 65% 가까이 급증했다.
2023년 기준 남성 유튜버의 총 수입은 9663억 원, 여성 유튜버는 8115억 원으로 성별 간 격차는 크지 않았다.
● “탈루 방지 위한 세무조사 강화 필요”
차규근 의원은 “유튜브를 포함한 신종 업종이 다양화하면서 신고 인원과 수입금액이 매년 증가하고 있다”며 “국세청은 후원금 등을 빙자해 제대로 신고하지 않는 유튜버들의 탈루 혐의가 포착될 경우 세무조사를 강화해 과세 사각지대가 발생하지 않도록 해야 한다”고 말했다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
