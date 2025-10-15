구미 첫 ‘브랜드 하이엔드’ 단지

경북 구미 지역에 최초로 선보이는 하이엔드 아파트 ‘두산위브더제니스 구미’가 구미 및 인근 지역 부동산 시장에서 큰 관심을 받고 있다. 이미 여러 곳에서 인정받은 ‘위브더제니스’ 브랜드 하이엔드 단지인 만큼 타 지역의 성공 사례들을 바탕으로 구미에서도 프리미엄 주거 문화의 새로운 기준을 제시할 것으로 기대된다.
통상적으로 하이엔드 아파트는 설계와 마감재, 커뮤니티 시설 등에서 차별화된 고급화 전략을 통해 주거 만족도를 극대화하는 것이 특징이다. 아울러 높은 희소성과 독점적 가치를 지닌 하이엔드 아파트는 소수만이 선점할 수 있는 특별함으로 여겨지기도 한다.
하이엔드 단지는 단순히 비싼 집을 넘어선다. 입주민의 프라이버시와 라이프스타일을 최우선으로 고려한 특화 설계 및 커뮤니티 시설, 철저한 보안 시스템, 고품격 조경과 예술 작품이 어우러진 공간은 럭셔리 주거 경험을 완성하는 핵심 요소다. 이는 단순히 ‘좋은 집’이 아닌 품격 있는 ‘삶의 공간’을 제공하며 시간이 지날수록 그 가치가 더욱 높아지는 자산으로 평가받는다.
두산건설의 고급 주거 브랜드 위브더제니스는 이러한 차별화된 고급화 전략을 통해 각 지역을 대표하는 대장주로 자리매김해왔다. 2011년 부산 해운대 마린시티에 들어선 ‘해운대 두산위브더제니스’는 당시 지역 최고층 아파트로 압도적인 스카이라인을 형성하며 부산 고급 주거의 새 지평을 열었다. 또 대구 수성구 범어동에 위치한 ‘범어동 두산위브더제니스’는 수성구를 대표하는 고급 주상복합 단지이자 범어역을 품은 상징성을 통해 뛰어난 주거 만족도를 제공하며 대구 하이엔드 주거 문화의 수준을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받는다.
이러한 두산건설의 두산위브더제니스는 부동산R114와 턴어라운드가 지난 8월 실시한 ‘아파트 브랜드 경쟁력 진단 조사’에서 인지도가 높은 하이엔드 아파트 2위를 기록하며 국내 대표 하이엔드 브랜드로 자리매김했음을 증명했다. 특히 비수도권 시장에서는 1위에 등극했는데 이는 주요 지역 거점 도시에 랜드마크 단지를 성공적으로 선보이며 인지도를 높인 위브더제니스만의 차별화 전략에서 비롯된 것으로 풀이된다.
두산위브더제니스는 부산·대구·경상 지역 거주자를 중심으로 브랜드 지지도가 두드러졌다. 영남권역 대표 부촌으로 꼽히는 부산 해운대구 마린시티와 대구 수성구 범어동에 위치한 두산위브더제니스는 지역 대표 시세 리딩 단지로 영향력을 확고히 하고 있다. 또한 영남 지역 주요 입지에서 청약 흥행과 공급이 활발히 이뤄짐에 따라 수요층의 브랜드 선호도와 신뢰가 두텁게 형성된 것으로 분석된다.
이렇듯 영남권에서 탄탄한 입지를 다진 하이엔드 브랜드 두산위브더제니스가 적용된 두산위브더제니스 구미 역시 수요자들의 큰 관심이 이어질 전망이다. 이달 분양을 앞둔 두산위브더제니스 구미는 지하 3층∼지상 최고 39층, 9개 동, 총 1372가구 대단지 규모로 조성된다. 이 중 △59㎡ 26가구 △74㎡A 8가구 △74㎡B 4가구 △84㎡A 184가구 △84㎡B 113가구 △108㎡ 64가구 △152㎡P 4가구 등 총 403가구를 일반분양한다.
구미 첫 하이엔드 단지인 이곳은 입주민의 만족도를 최우선으로 고려했다. 단지 배치는 개방감을 극대화해 동 간 거리를 넉넉히 확보하고 채광과 조망, 프라이버시를 강화했다. 또한 남향 위주 단지 배치로 풍부한 일조량을 확보했다. 가구 내부는 4베이 판상형(일부 타입 제외)을 중심으로 알파룸과 드레스룸, 현관·복도 팬트리, 다용도실 공간 분리를 적용해 수납력을 키웠다. 특히 특화 옵션(예정)을 통해 입주민의 라이프스타일에 맞는 공간을 구성할 수 있다(일부 타입).
또한 레스토랑, 영화감상실, 게스트하우스, 사우나, 맘스테이션, 피트니스센터, 골프연습장, 멀티스포츠룸, 작은도서관 등 구미에서는 보기 힘들었던 다채로운 커뮤니티 시설을 통해 입주민들이 단지 내에서 여가와 소셜 활동을 즐길 수 있도록 돕는다. 특히 지하 2층에는 건식 세차장이 조성돼 입주민들의 편의성이 더욱 우수해질 전망이다.
스마트홈과 에너지 절감 설비도 강화했다. 각 세대에는 LG ThinQ 기반 스마트홈 시스템이 도입돼 홈 IoT 연동과 원격제어가 가능하다. 또한 대형 미러 월패드(유상 옵션)와 지문인식 디지털 도어락, 원패스 시스템, 무인 택배 시스템, 주차 관제·유도, 원격 검침 등 보안·관리 시스템을 연계한다. 주차 대수는 1974대로 가구당 약 1.43대의 넉넉한 공간을 확보했다.
입주민들의 자부심을 높여줄 외관 특화 설계도 적용된다. 일부 동에 커튼월룩 디자인 적용으로 차별화된 프리미엄을 선보일 예정이다. 아울러 강렬한 랜드마크형 옥탑 구조물과 위브더제니스만의 시그니처 패턴이 건물 외벽과 문주에 정교하게 배치돼 고급스러움과 랜드마크 단지로서의 위엄을 동시에 과시할 예정이다. 두산위브더제니스 구미의 본보기집은 구미시 신평동 일원에 마련된다.
