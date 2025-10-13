카톡으로 선물하고 매장에서 즐긴다… 다이슨, ‘엠버 실크’ 헤어 뷰티 라인 한정판 출시

다이슨코리아는 오는 31일까지 카카오톡 ‘기프트엑스(GiftX)’를 통해 홀리데이 시즌 한정 ‘엠버 실크(Amber Silk)’ 에디션을 단독 출시한다고 13일 밝혔다.
이번 에디션은 다이슨의 대표 헤어 뷰티 라인 3종으로 구성된 한정판 패키지로 온라인에서 선물하면 오프라인 팝업스토어에서 직접 체험할 수 있는 것이 특징이다. 기프트엑스는 온라인 구매 상품에 오프라인 경험을 결합한 하이브리드 선물 서비스다. 다이슨은 이를 통해 디지털 선물 문화와 체험형 마케팅을 결합한 새로운 형태의 고객 경험을 선보였다고 설명했다.
‘엠버 실크’ 에디션은 다이슨의 슈퍼소닉 뉴럴 헤어드라이어, 에어랩 멀티 스타일러앤드라이어, 에어스트레이트 스트레이트너 등 대표 헤어 디바이스 3종으로 구성됐다. 각각 드라이기, 멀티 스타일러, 스트레이트너로, 머리 말리기부터 스타일링까지 전 과정을 커버하는 헤어 관리기기 라인이다.
세 제품 모두 기존 모델과 동일한 성능과 기능을 유지하면서 외관 컬러와 패키지 디자인만 새롭게 적용됐다. 디자인은 영국 링컨셔의 다이슨 파밍(Dyson Farming) 가을 풍경에서 영감을 받아 제작됐다고 한다. 구릿빛과 버건디, 샴페인 로즈 색상을 조합해 계절의 따뜻한 분위기를 표현했고 빛 반사를 극대화한 곡선 구조로 고급스러운 광택감을 더했다는 설명이다.
기프트엑스 구매 고객은 10월 30일부터 11월 9일까지 서울 성수동에서 열리는 팝업스토어 다이슨 글로우 하우스에서 오프라인 체험 프로그램에 참여할 수 있다. 현장에서는 글래스 캔들 클래스, 와인 참 DIY, 셀프 스타일링 및 포토존 등 다양한 프로그램을 통해 다이슨이 제안하는 연말 스타일링 경험을 직접 즐길 수 있다고 한다.
다이슨코리아 관계자는 “엠버 실크 에디션은 다가오는 연말 시즌을 위한 프리미엄 선물 패키지로 온라인 선물과 오프라인 체험을 결합해 새로운 형태의 고객 경험을 제안한다”면서 “제품 기능은 물론 디자인과 경험까지 아우르는 다이슨만의 차별화를 이어갈 것”이라고 말했다.
