동아일보

기모노 입고 韓전통 ‘윷놀이’ 체험

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정



12일 서울 강남구 코엑스에서 한일 국교 정상화 60주년을 맞아 열린 양국 문화 교류 축제 ‘한일축제한마당 2025 인 서울’에서 일본 전통 의상인 기모노를 입은 관람객들이 윷놀이 체험을 하고 있다.

#기모노#윷놀이#한일축제한마당#한일문화교류#문화체험
송은석 기자 silverstone@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스