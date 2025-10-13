본문으로 바로가기
경제
기모노 입고 韓전통 ‘윷놀이’ 체험
동아일보
입력
2025-10-13 03:00
2025년 10월 13일 03시 00분
송은석 기자
12일 서울 강남구 코엑스에서 한일 국교 정상화 60주년을 맞아 열린 양국 문화 교류 축제 ‘한일축제한마당 2025 인 서울’에서 일본 전통 의상인 기모노를 입은 관람객들이 윷놀이 체험을 하고 있다.
송은석 기자 silverstone@donga.com
