해외 IB들 “올해 대만 5.3% 성장, 韓은 1% 턱걸이”

8곳 중 5곳, 대만 성장률 상향 조정
주요 투자은행(IB)들이 올해 대만의 연간 실질 국내총생산(GDP) 성장률을 5%대 중반으로 전망했다. 올해 한국 경제성장률이 1%대에 턱걸이 할 것이라는 전망과는 대조적이다.
한국은 간신히 0%대 탈출 전망
12일 국제금융센터에 따르면 지난달 말 기준 주요 해외 IB 8곳의 대만의 올해 경제성장률 전망치 평균은 5.3%로 집계됐다. 8월 말(4.5%)보다 0.8%포인트 오른 수치다. 지난달 노무라와 JP모건이 대만 성장률 전망치를 6%대로 끌어올리는 등 5곳이 전망치를 상향 조정한 결과다. 노무라는 한 달 새 전망치를 4.6%에서 6.2%로 대폭 높였고, JP모건도 5.8%에서 6.1%로 올렸다.
주요 IB들의 전망치 평균은 대만 통계청(DGBAS)이 8월 내놓은 4.45%보다도 1%포인트 가까이 높은 수준이다. 글로벌 시장이 반도체 수출을 중심으로 고속 성장하는 대만 경제를 긍정적으로 보고 있다는 의미다.
반면 해외 주요 IB들은 올해 한국의 경제성장률을 1.0%로 전망했다. 간신히 0%대 저성장을 면할 것으로 본 것이다. 지난달 JP모건이 올해 한국의 성장률을 0.8%에서 0.9%로, HSBC가 0.7%에서 0.9%로 각각 전망치를 상향 조정했지만, IB 8곳의 평균 전망치에는 변동이 없었다.
