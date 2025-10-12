롯데이노베이트 EVSIS, 유럽공항 ‘지상조업 장비 충전기’ 첫 공개

독일 뮌헨서 열린 세계 최대 공항 전문 전시회 참가
정부과제 기반, 충전 인프라 국산화 시도
유양산전·인천공항공사와 공동 개발
향후 국내·해외 공항 확대 적용 예정
롯데이노베이트 전기차 충전 전문 계열사 EVSIS(이브이시스)는 12일 개발 중인 공항 지상조업장비용(항공기 운항 지원 차량용) 전기 충전기를 유럽 시장에 처음으로 선보였다고 밝혔다. 회사는 10월 7일부터 9일까지 독일 뮌헨에서 열린 ‘Inter Airport Europe(인터 에어포트 유럽 2025)’에서 해당 제품을 전시했다. 이번 부스 운영은 정부과제 주관기관인 유양산전이 맡았다.
‘Inter Airport Europe’은 전 세계 공항 장비, 기술, 서비스를 한자리에서 선보이는 세계 최대 규모의 전문 전시회다. 70개국 650여 개 기업이 참가해 차세대 공항 인프라와 혁신 기술을 공유했다.
EVSIS가 선보인 충전기는 유양산전, 인천국제공항공사와 공동으로 연구개발 중인 제품으로, 실제 공항 현장에서 운영되는 조업차량의 충전 패턴과 수요를 분석해 제작되고 있다. 전기조업차량과의 호환성을 높이기 위해 전용 커넥터와 케이블, 충전정보 시스템과 연동되는 인터페이스(연결 장치) 기술이 핵심이다.
이번 정부과제는 공항 내 조업장비 충전 인프라의 국산화 및 표준화를 목표로 한다. 향후 주요 국내 공항에 우선 적용한 뒤, 해외 공항으로 확대 보급하는 방안이 추진될 예정이다.
오영식 대표이사는 “세계적 전시회에서 공항 조업장비 충전기 기술을 선보일 수 있어 의미가 크다. 향후 승용형부터 상용 특수목적 차량까지 다양한 충전기 기술 개발에 속도를 내겠다”고 말했다.
EVSIS는 현재 국내 전기차 충전 인프라 확장을 위해 도심 백화점, 마트, 호텔, 대형 주차장, 아파트 단지 등에 충전기를 설치하며 충전 거점을 확대하고 있다. 또한 환경부와 지방자치단체 협업을 통해 전국 네트워크 구축에도 속도를 내고 있다.
완속부터 초급속(고속 충전)까지 자체 기술로 제품 라인업을 확보하고 있으며, 북미·일본·태국·인도네시아 등 해외 시장에도 진출 중이다. 국가별 인증 취득을 기반으로 글로벌 충전 인프라 시장에서 입지를 넓히고 있다.
