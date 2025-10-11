원-달러 환율 1421원… 탄핵 국면 이후 5개월만에 최고치

한미 협상 난항에 불확실성 증폭
코스피의 질주에도 원-달러 환율이 5개월 만에 1420원대로 치솟았다. 외국인들이 한국 주식을 대거 순매수하면 환율이 내려가는 경향이 있는데도, 정치적 불확실성이 높았던 5개월 전 수준으로 뛴 것이다. 한미 관세협상 난항이 계속되는 가운데 일본 유력 차기 총리의 확장재정 시사에 따른 엔화 약세, 미국 행정부 셧다운 불확실성 확산 등 대내외 변수가 원화 약세에 한꺼번에 작용한 것으로 풀이된다.
美셧다운-엔화 약세 겹치며 급등
금융권 “외환시장 모니터링 강화”
10일 서울 외환시장에서 원-달러 환율은 전 거래일인 2일 종가 대비 21원이나 오른 1421원으로 주간 거래를 마쳤다. 종가 기준 4월 30일(1421원) 이후 최고 수준이다. 이날 원-달러 환율은 전 거래일보다 23원 오른 1423원으로 시작해 장중 1424.5원까지 뛰었다. 이후 하락해 1420원 선에서 횡보했다.
지난해 12월 계엄 이후 1400원 선을 훌쩍 넘은 원-달러 환율은 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 위협이 극에 달했던 4월 초 1480원대를 넘어서 글로벌 금융위기 이후 16년 만에 최고점을 찍은 바 있다. 이후 정치적 불확실성이 완화되며 6월엔 1360원 선까지 떨어졌지만 이달 들어 한미 관세협의에 대한 우려가 확산되며 ‘심리적 저항선’인 1400원을 넘겼고, 연휴 직후 1420원대까지 뛴 것이다.
미국의 관세 압박이 거세지면 달러를 벌어들이는 한국 수출이 약화되고 해외 투자가 늘어날 것이란 우려에 원화 가치가 달러 대비 하락하게 된다. 여기에 추석 연휴 기간 미 행정부 셧다운 지속 등 불확실성이 고조되며 약세를 보이던 달러화가 상승세를 보인 것도 환율 상승에 영향을 줬다. 엔, 유로 등 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 의미하는 달러지수는 9일(현지 시간) 0.56% 상승한 99.4로 올랐다.
엔화 약세는 일본 유력 차기 총리인 다카이치 사나에 일본 집권 자민당 총재가 ‘돈 풀기’로 대표되는 ‘아베노믹스’ 기조를 계승할 것이란 인식이 퍼진 영향이다. 원화는 엔, 위안 등 아시아의 주요 통화와 함께 묶여 ‘바스켓’(꾸러미)을 구성하기 때문에 엔화 흐름과 연동되는 경향이 있다.
외환시장의 변동성이 커지자 통화당국과 금융권도 경계 태세에 돌입했다. 유상대 한국은행 부총재는 이날 오전 열린 ‘시장 상황 점검 회의’에서 “미국 연방정부 셧다운 장기화 가능성과 주요국 재정 이슈 등 글로벌 리스크 요인이 다소 증대된 모습”이라고 우려했다. 신한금융은 이날 환율 상승에 따른 변동성 확대에 대비한 자회사별 모니터링에 나섰다. KB금융은 위기 상황에 따른 ‘컨틴전시 플랜’을 가동해 자산관리 전략을 재점검하는 협의체를 운영한다고 밝혔다.
홍석호 기자 will@donga.com
신무경 기자 yes@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0