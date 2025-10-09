공인중개사 신규 개업 8월 584명 ‘역대 최저’

부동산 경기 침체에 인기 시들
신규 개업한 공인중개사 수가 월간 기준 처음으로 600명 밑으로 떨어진 것으로 나타났다. 공인중개사 자격증은 과거 재취업 수단으로 각광받았으나 전국적으로 부동산 경기 침체가 장기화하면서 인기가 떨어진 것으로 보인다.
2년 7개월 연속 휴폐업〉개업
8일 한국공인중개사협회에 따르면 8월 전국에서 신규 개업한 공인중개사는 584명으로 집계됐다. 2015년 관련 통계 집계 이래 처음으로 월간 신규 개업 공인중개사가 600명 아래로 내린 것.
폐·휴업한 공인중개사는 신규 개업한 공인중개사보다 많았다. 8월 중 폐업 공인중개사는 824명, 휴업 공인중개사는 85명으로 폐·휴업 공인중개사가 신규 개업 중개사보다 325명 많았다. 이처럼 폐·휴업 공인중개사가 신규 개업 공인중개사보다 많은 현상은 2023년 2월부터 8월까지 2년 7개월째 이어지고 있다.
실제로 영업하는 공인중개사는 8월 말 기준 11만445명으로 집계됐다. 올해 1월(11만1794명)과 비교하면 1349명 감소했다. 국내 공인중개사 자격증 보유자가 55만여 명인 점을 고려하면 5명 가운데 1명만 사무실을 운영 중인 셈이다.
2022년 금리 인상 이후 서울 일부 지역에만 부동산 거래가 몰리면서 공인중개사 업계가 축소되는 추세다. 올해 공인중개사 시험에 신청한 사람은 16만5112명으로 지난해 21만3356명 대비 22.6% 감소했다.
협회 관계자는 “통상 여름철에 개업과 휴·폐업이 모두 적은 편”이라며 “날씨가 덥고 비도 자주 와서 여름휴가를 많이 가고, 집 보러 다니는 사람이 적으며, 이사도 잘 다니지 않아 계약이 별로 없기 때문”이라고 설명했다.
