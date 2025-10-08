GTX-B 노선 착공, 부동산 시장에 ‘초고속 프리미엄’ 얹는다

수도권광역급행철도(GTX) B노선이 첫 삽을 뜨면서 수혜가 예상되는 분양 단지에 대한 관심이 뜨겁게 달아오르고 있다. GTX-B 노선은 단순한 교통망 확충을 넘어, 수도권 외곽 지역을 서울 도심과 초고속으로 연결하며 부동산 시장의 지도를 재편하는 게임 체인저로 떠올랐다.
GTX-B 노선은 인천 송도에서 시작해 경기 남양주 마석까지 총 82.8km를 잇는 핵심 노선이다. 2031년 개통을 목표로 최근 공사에 돌입했으며, 개통 후 이동 시간은 획기적으로 단축될 전망이다. 기존 1시간 넘게 걸리던 인천 송도에서 서울역까지 20분대로, 남양주 평내호평역에서 서울역까지도 20분대에 도달할 수 있게 된다. 서울 내부에서도 용산에서 상봉까지 15분 만에 이동이 가능해지며 ‘초연결 시대’를 열게 된다.
이러한 교통 혁명에 대한 기대감은 노선 인근의 분양 단지들로 곧장 옮겨붙고 있다.
HDC현대산업개발이 서울 중랑구 이마트 상봉점 부지에 분양하는 ‘상봉 센트럴 아이파크’가 대표적이다. 지하 7층~지상 28층 규모의 주거복합단지인 이곳은 상봉역과 망우역을 통해 지하철 7호선, 경의중앙선, 경춘선, 그리고 GTX-B 노선(예정), KTX까지 총 5개 노선을 이용할 수 있는 트리플 역세권을 넘어선 ‘교통 허브’로 기대를 모으고 있다. 서울 도심 접근성은 물론, 동부·북부간선도로가 가까워 자가용 이용도 편리하다.
중흥토건은 경기 구리 교문동 딸기원2지구 재개발을 통해 ‘중흥S-클래스 힐더포레’를 선보인다. 총 1096가구 대단지로 조성되는 이 단지는 지하철 7호선과 8호선(별내선)을 통해 강남과 잠실 등 서울 주요 업무지구로 20분대에 접근이 가능하며, GTX-B 노선 개통 시 교통 편의성은 더욱 극대화될 전망이다.
이러한 GTX 효과는 노선이 직접 통과하지 않는 지역까지 확장되는 양상이다. 동문건설이 분양 중인 강원 춘천 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’가 그 예다. GTX-B 노선이 연장될 경우 수도권 접근성이 획기적으로 개선될 것으로 예상되며, 용산-속초를 잇는 동서고속화철도까지 예정돼 있어 향후 교통 여건은 더욱 좋아질 것으로 기대된다.
GTX-B 노선은 단순한 교통 인프라를 넘어, 노선이 지나는 모든 지역에 새로운 가치를 부여하는 핵심 요소가 됐다. 앞으로도 철도망 확충에 따른 부동산 가치 재편 현상은 더욱 뚜렷해질 것으로 보인다.
