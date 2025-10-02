대우건설, ‘2025 굿디자인 어워드’에서 4개 작품 수상

대우건설은 ‘2025 굿디자인어워드’에서 총 4개 작품이 수상작으로 선정됐다고 2일 밝혔다.
굿디자인어워드는 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 국내 디자인 시상식이다. 이번 어워드에서 대우건설은 한국디자인진흥원장상(동상) 3건과 GD마크 1건을 받았다.
대우건설 측은 2020년 이후 해외 3대 디자인어워드와 국내 굿디자인어워드에서 건설사 중 최다 수상 실적을 기록했다면서 이번 수상으로 디자인 경쟁력을 다시 한 번 입증했다고 전했다.
올해 수상작은 △서울 성동구 라체르보푸르지오써밋 커뮤니티 공간에 구현된 ‘써밋 어메니티 디자인’(Summit Amenity Design)’, △푸르지오 에디션 2025 외관 조명 경관 디자인 ‘리플렉션 오브 내추럴 라이트(Reflection of Natural Light)’, △음성 푸르지오 센터파크 단지 내 휴게시설 기준 디자인 ‘아치라운지’, △서울대 벤처타운역 푸르지오 단지 유휴 공간을 녹지와 쉼터로 전환한 ‘테라스가든’이다.
대우건설은 써밋 어메니티 디자인은 한국 전통의 미감을 현대적으로 재해석해 입주민들이 생활 속에서 한국적 정취와 품격을 느낄 수 있도록 한 점이 특징이라고 설명했다. 리플렉션 오브 내추럴 라이트는 외관 디자인을 야간 조명 경관으로 확장해 도심 속 스카이라인에 새로운 풍경을 더했다고 한다. 아치라운지는 아치 구조 특유의 개방성과 곡선미, 자연채광을 조합해 입주민의 휴식과 교류 공간으로 높은 평가를 받았다고 전했다. 테라스가든은 단지 내부 유휴 공간을 녹지와 쉼터로 재구성해 생활환경과 조경 혁신성을 인정받았다고 한다.
대우건설 관계자는 “푸르지오와 써밋 브랜드는 주거를 넘어 생활문화 전반에서 디자인 혁신을 선도하고 있다”면서 “앞으로도 브랜드 철학에 걸맞은 디자인과 상품을 지속적으로 개발해 시장을 이끌고 고객들이 실제 공간에서 브랜드 가치를 체험할 수 있도록 차별화를 이어가겠다”고 말했다. 이어 “굿디자인 어워드 최다 수상 건설사로서 업계를 선도하는 디자인 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 했다.
