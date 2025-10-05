‘청주 롯데캐슬 시그니처’, 특별공급 14일-1순위 15일 청약 접수

청주 롯데캐슬 시그니처가 오는 14일 특별공급을 시작으로 본격적인 청약 일정에 돌입한다. 15일에는 1순위, 16일에는 2순위 청약 접수가 진행되며, 22일 당첨자 발표, 11월 3일부터 5일까지 정당 계약이 이어진다.
이번 분양 단지는 지하 4층~지상 29층, 총 10개 동, 962세대 규모로 조성된다. 전용면적 67㎡, 76㎡, 84㎡의 중소형 위주로 설계됐으며, 이 중 459세대는 일반분양으로 공급된다. 1차 계약금 1,000만 원 정액제, 발코니 확장 시 주방가구 및 장식장 무상제공 등 초기 비용 부담을 줄였다.
단지는 뛰어난 입지 요건을 갖췄다. 충청권 광역급행철도 CTX(예정), KTX·SRT 오송역, 청주공항, 청주 고속·시외버스터미널 등 광역 교통망을 통한 뛰어난 접근성을 확보했으며, 강서IC·청주IC·서청주IC·제2순환도로 등 교통 환경도 우수하다.
생활 인프라 또한 풍부하다. 단지 인근에는 커넥트 현대, 롯데아울렛, 롯데마트, NC백화점 등 대형 문화·쇼핑 시설이 몰려 있어 원스톱 라이프를 실현할 수 있다. 자녀 교육 측면에서도 강서초, 서현초, 서현중 등 우수 학군이 가깝게 위치해 학부모들의 관심이 높다.
특화 설계도 눈길을 끈다. 남향 위주의 배치로 세대별 채광과 통풍을 극대화했고, 단지 내에는 대규모 중정광장과 녹지 공간이 조성돼 쾌적한 생활 환경을 제공한다. 또한 피트니스 클럽, 골프연습장, 작은 도서관, 키즈플레이라운지 등 다양한 커뮤니티 시설도 마련된다.
견본주택은 청주시 흥덕구에 위치하며, 10월 11일~12일 양일간에는 추석맞이 특별 경품 이벤트가 진행된다. 방문객들은 응모권을 통해 다양한 경품을 받을 수 있는 기회가 주어진다.
