“살수·운반·청소까지 맡긴다”… 삼성물산, 반포 래미안 현장서 주택 건설 로봇 5종 시연

삼성물산 건설부문은 지난 9월 30일 서울 반포3주구 재건축 현장에서 ‘RAEMIAN Robot Week 2025’를 열고 주택 건설 로봇 5종을 시연했다고 1일 밝혔다.
이번 행사에는 김명석 주택사업본부장(부사장)을 비롯해 서울다이나믹스, 케이티브이워킹드론, 푸두로보틱스, 현대자동차그룹 로보틱스랩, 한국미쓰비시엘리베이터 등 협력사 관계자들이 참석했다.
이번에 공개된 로봇은 ▲자율주행 지게차 ▲자재 이동 로봇 ▲청소 로봇 ▲살수 드론 ▲웨어러블 로봇 등이다. 삼성물산은 이들 기술이 현장 내 위험 요소를 줄이고 물류 이동과 작업 효율성을 높이는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.
서울다이나믹스가 개발한 자율주행 지게차와 자재 이동 로봇은 야간 시간대 자재를 자동 운반해 주간 작업 간섭을 최소화한다. 자율주행 지게차는 팔레트를 인식해 지정 위치로 운반하고 자재 이동 로봇은 이를 엘리베이터를 통해 각 호실 내부까지 전달한다.
케이티브이워킹드론은 고층 해체 공사 현장에서 물 분사를 통해 비산먼지를 억제하는 살수 드론을 선보였다. 푸두로보틱스는 이미 일부 현장에 도입된 주차장 청소 로봇의 개선 모델을 시연했으며, 야간 작업으로 현장 환경을 유지한다.
현대자동차그룹 로보틱스랩이 개발한 웨어러블 로봇 ‘엑스블 숄더(X-ble Shoulder)’는 어깨 근력을 보조해 근로자의 상부 작업 부담을 줄인다. 천장 도장, 배관, 석고보드 설치 등 장시간 작업에 적용 가능하다.
또한 한국미쓰비시엘리베이터는 로봇과 엘리베이터 간 통신 모듈을 설치해 실제 적용을 위한 실증을 진행 중이다. 삼성물산은 이번 시연을 통해 국내 로봇 개발사들과 협업하고, 반포3주구 현장을 테스트베드로 제공해 건설 현장 맞춤형 로봇 기술을 검증하는 계기를 마련했다고 설명했다.
김명석 주택사업본부장은 “주택 건설 로봇 생태계 구축을 위한 다양한 시도의 일환으로 이번 행사를 준비했다”면서 “앞으로도 로봇 기업과 협력해 생산성을 높이고 안전을 강화하는 기술 개발을 이어가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
