코인 사업자 만난 금감원장 “단기 실적 몰두 안돼”

“이용자 중심 책임경영 확립해야”
이찬진 금융감독원장이 가상자산 사업자들을 만나 소비자 보호의 중요성을 강조했다. 특히 일부 가상자산 업체들의 과당 경쟁, 최근 발생한 가상자산 거래소의 ‘먹통 사태’ 등을 언급하며 이용자 중심의 책임 경영을 확립해 달라고 주문했다.
먹통 사태 예방-시장 감시 강화 주문
30일 이 원장은 서울 서초구 드림플러스 강남에서 ‘가상자산사업자 최고경영자(CEO) 간담회’를 갖고 이같이 밝혔다. 그는 “가상자산이 제도권 금융 상품과 어깨를 나란히 하려면 이용자 중심의 책임 경영을 확립해야 한다”면서 “과도한 이벤트, 고위험 상품 출시 등 단기 실적에만 몰두한 나머지 왜곡된 경쟁으로 이용자의 신뢰를 잃는 일은 없어야 할 것”이라고 강조했다.
이 원장은 거래 장애가 끊이지 않고 있는 가상자산 거래소에 정보통신 안정성을 강화해 달라고도 주문했다. 그는 “인적 오류, 관리 소홀 등에 따른 ‘먹통 사태’가 지속되고 있어 매우 안타깝다”며 “이런 취약점이 보안 사고로 확대된다면, 최근 통신사나 금융회사 사례에서 보듯 많은 국민들이 심각한 피해를 입을 수 있을 것”이라고 우려했다.
이 원장은 가상자산 거래소에 시장 감시 기능을 강화해 달라는 당부도 덧붙였다. 그는 “정부가 자본시장 불공정 거래 근절을 국정과제로 추진 중이며, 공정성과 투명성은 시장의 근간으로 가상자산 시장도 예외일 수 없다”며 “시장 감시 조직 및 인력 확충, 이상 거래 적출 시스템 투자 확대 등 자체적인 시장 감시 기능 강화에 전사적인 노력을 기울여 달라”고 했다.
이날 간담회에는 업비트·코인원·코빗·고팍스 등 국내 원화마켓 거래소 CEO들과 디지털자산 공동협의체(DAXA·닥사) 김재진 부회장 등이 참석했다.
강우석 기자 wskang@donga.com
