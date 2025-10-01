옛 서울역 준공 100주년 특별전

옛 서울역 준공 100주년을 기념하는 특별기획전 ‘백년과 하루: 기억에서 상상으로’가 개최된다. 이번 전시는 문화체육관광부가 주최하고 한국공예·디자인문화진흥원이 주관한다.
1925년 경성역으로 준공된 옛 서울역사는 한국에서 가장 오래된 철도 건축물이다. 전시에서는 옛 서울역의 100년을 상징하는 주요 사진·소장품·영상과 더불어 김수자, 신미경, 이수경 등 현대 예술작가 7인의 작품을 통해 옛 서울역사의 기억을 더듬는다. 관람객들은 그릴준비실에서 ‘조선어학회’의 ‘조선말 큰사전’ 원본과 서울역에서 발견된 ‘조선말 큰사전 원고’를 관람할 수 있다.
이번 전시를 통해 약 50m 길이의 지하 플랫폼 복도도 2011년 이후 처음 공개됐다.
이 복도는 서울역의 100년 역사를 실질적으로 증명하는 곳으로, 복도는 고속철도(KTX) 서울역사와 이어져 있다. KTX 이용 승객은 연결 통로를 거쳐 역사 내에서 ‘문화역서울284’로 진입해 전시를 관람할 수 있으며 전시 관람객 또한 문화역서울284 내부에서 서울역으로 이동해 열차를 탈 수 있다. 문화역서울284는 옛 서울역사의 원형을 복원하여 만든 복합문화공간이다.
30일 문을 연 이 전시는 11월 30일까지 문화역서울284 전관과 커넥트플레이스 서울역점 야외 공간에서 진행된다.
