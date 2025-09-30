삼성물산, 美 기계학회 설계 인증 획득… 원전 설계·제작·시공 전 영역 가능

삼성물산은 미국기계학회(ASME)로부터 원자력 기기 설계 관련 인증인 ASME-N을 취득했다고 30일 밝혔다. 이로써 삼성물산은 기존에 보유한 설치(ASME-NA)와 제작(ASME-NPT) 인증에 더해 설계 인증까지 확보하면서 원전의 설계부터 부품 제작·설치까지 전 과정을 수행할 수 있는 국제 자격을 갖추게 됐다.
ASME 인증은 원자력 발전소 건설에 필요한 국제 안전·품질 기준을 충족했음을 의미한다. 발주처가 사업자를 선정할 때 반드시 요구하는 자격이기 때문에 이번 인증 취득은 삼성물산이 원전을 처음부터 끝까지 책임지고 지을 수 있는 공식적인 자격을 확보했다는 뜻으로 풀이된다.
이번 인증은 특히 세계적으로 시장이 확대되고 있는 소형모듈원자로(SMR) 분야에서 의미가 크다. 설계 능력까지 공인받음으로써 글로벌 발주처와 투자자들로부터 신뢰를 높이고, SMR 밸류체인 전반에 참여할 수 있는 기반을 마련했기 때문이다.
삼성물산은 울진 5·6호기, 신월성 1·2호기 등 국내 원전을 준공한 데 이어 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전과 새울 3·4호기 건설에도 참여했다. 현재는 미국 뉴스케일, 플루어, 사전트앤룬디 등과 루마니아 SMR 사업의 기본설계(FEED)를 공동 수행하고 있다.
구원석 삼성물산 건설부문 원전사업본부장(상무)은 “ASME-N 인증은 삼성물산이 원전 EPC(설계·조달·시공) 사업자로서 전 과정을 맡을 수 있는 계기”라면서 “SMR 시장 확대에 맞춰 기술 신뢰도를 높이고 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
