빙그레, 세계 최대 식품박람회 참여… ‘식물성 아이스크림’ 유럽 진출 확대

빙그레가 유럽 시장 진출 확대를 위해 세계 최대 식품박람회 ‘ANUGA(독일 퀼른식품박람회) 2025’에 참여한다고 29일 밝혔다.
빙그레는 내달 10월 4~8일(현지시간) 독일 퀼른에서 개최되는 독일 퀼른식품박람회에 홍보 부스를 꾸린다. 이곳에서 박람회를 방문하는 글로벌 업계 관계자와 관람객들에게 식물성 메로나와 붕어싸만코를 알릴 예정이다.
빙그레는 이번 박람회를 통해 유럽 시장에 붕어싸만코를 처음으로 선보인다. 특히 식물성 붕어싸만코로 식물성 아이스크림 라인업을 확장하며 유럽 시장을 공략할 방침이다. 빙그레는 2023년부터 독일, 영국, 프랑스, 네덜란드 등을 중심으로 유럽 시장에 식물성 메로나를 수출하고 있다.
지난해 네덜란드 메인스트림 유통 채널인 알버트 하인(Albert Hejin)을 비롯해 프랑스의 탕 프레르(Tang Freres), 독일의 고 아시아(Go Asia), 네덜란드의 어메이징 오리엔탈(Amazing Oriental), 영국의 오세요(Oseyo) 등 주요 아시안 마트 체인망에 입점해 높은 판매율을 기록하고 있다.
빙그레의 식물성 메로나는 유럽 시장 주요 아시안 마트 체인망에 입점해 높은 판매율을 기록하고 있다. 지난해 유럽 지역 매출액은 전년 대비 4배 가까이 증가했다. 올해는 독일의 할인형 슈퍼마켓 네토(Netto), 폴란드 까르푸(Carrefour)에 입점하는 등 유럽 지역 판매망을 늘려가고 있다.
빙그레는 이번 박람회를 통해 유럽 시장 내 신규 수출 판로를 확대해 나갈 예정이다. 또한 유럽 현지 입맛에 맞춘 다양한 맛의 신제품을 출시하고 수출 국가와 입점 채널을 확대해 나갈 방침이다.
한편 독일 퀼른식품박람회는 SIAL Paris(파리 국제식품박람회), FOODEX(일본 도쿄식품박람회)와 함께 세계 3대 식품 박람회 중 하나로 꼽힌다. 올해 박람회는 전 세계 118개국 약 8000여 개의 기업들이 참가하는 등 역대 최대 규모로 열린다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
