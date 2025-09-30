리터당 300원-10%… 주유 할인 서비스

SK에너지는 고객 가치와 편의성 강화를 위해 그동안 주유소와 충전소 이용 시 지급하던 ‘머핀’ 포인트 서비스를 7월 31일 종료하고 OK캐쉬백 포인트가 적립되는 ‘엔크린보너스카드’ 서비스로 변경했다. 이에 따라 고객은 전국 9만5000여 OK캐쉬백 가맹점에서 포인트를 폭넓게 사용할 수 있고 기존에 적립한 머핀 포인트도 SK주유소·충전소 및 OK캐쉬백 가맹점에서 그대로 사용 가능하다. 이번 개편으로 고객들은 SK주유소·충전소뿐만 아니라 다양한 OK캐쉬백 제휴사의 할인·적립 혜택과 각종 경품 이벤트에도 폭넓게 참여할 수 있어 포인트 활용도가 크게 높아질 것으로 기대된다. 아울러 OK캐쉬백 앱과의 연계를 강화해 주유 실적과 포인트 현황, 주유소·충전소 위치, 이벤트 정보를 한곳에서 손쉽게 확인하도록 고객 편의를 높였다.
SK에너지 ‘더왕대박’ OK캐쉬백 포인트 사은행사
SK에너지는 지난 13일부터 한 달간 전국 SK주유소와 충전소에서 ‘더(THE)왕대박’ 포인트 사은행사를 실시한다. 행사 기간 동안 SK주유소에서 5만 원 또는 충전소에서 3만 원 이상 결제하고 머핀 포인트와 OK캐쉬백 포인트를 더해 3000포인트 이상 보유한 고객이면 누구나 참여할 수 있다. 포인트는 자동으로 합산돼 사용되며 신청은 현장 단말기 또는 OK캐쉬백 앱에서 간편하게 할 수 있다. 행사 기간 중 현장 포스터나 주유기 QR코드로 OK캐쉬백 앱에 신규 가입하거나 최근 6개월간 접속하지 않았던 고객이 재접속하면 1000포인트가 즉시 지급돼 더왕대박 사은행사에 바로 사용할 수 있다.
‘클린데이’ 캠페인, 청결한 주유소 서비스
SK에너지는 전국 주유소 현장의 청결 수준을 높이기 위해 지난 5월과 8월 ‘클린데이’ 캠페인을 진행했다. 5월은 ‘향기로운 봄, 기름때 날려 봄’ 슬로건으로 클린데이 캠페인을 열었다. 캠페인이 끝난 뒤 120개 우수 주유소를 선정해 10만 원 상당의 배달앱 쿠폰을 지급했다. 청소 미션은 주유기 밑판 닦기, 주유건과 노즐집 닦기, 바닥에 흘린 기름 닦기 등이다.
8월은 ‘더위보다 무서운 더러운 화장실’을 슬로건으로 찌든 때 제거하기, 거미줄 제거하기, 청소 후 물기 닦기 등이 진행됐다. SK에너지는 캠페인을 지속적으로 시행해 주유소 현장에 청결 문화가 자리 잡게 만들겠다는 전략이다. 배정한 SK에너지 소매전략실장은 “청결한 주유소는 고객 신뢰의 출발점”이라며 “이번 캠페인을 시작으로 전국 SK주유소의 위생 수준을 한층 더 끌어올려 고객들의 신뢰에 보답할 것”이라고 밝혔다.
국내 최고, 최다 주유할인 카드 서비스
SK에너지는 경쟁사가 쉽게 모방할 수 없는 핵심 경쟁력과 차별성을 근간으로 SK주유소를 찾는 고객들이 전반적으로 브랜드를 체험하고 만족을 느낄 수 있도록 국내 전 카드사와 제휴해 신용·체크카드에 다양한 주유 할인 서비스를 제공하고 있다. 주유 금액의 10% 할인 혜택을 제공하는 ‘SK에너지삼성ID STATION카드’와 ‘신한 deep oil카드’, 리터당 최대 300원의 할인 혜택을 제공하는 ‘OIL KING SK롯데카드’, 주유 할인과 차량 정비는 물론 통신 할인과 포인트 적립까지 한번에 해결되는 ‘Club SK 하나카드’ 등 정유사 중 가장 큰 할인 혜택과 폭넓은 라인업으로 고객에게 다양한 선택 기회를 제공하고 있다.
