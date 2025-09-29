산업정책연구원, ‘2025 한국경영대상’ 수상식 개최

지난 25일 ‘2025 한국경영대상’ 수상식이 서울 서초구에 있는 엘타워 그레이스홀에서 열렸다.
한국경영대상은 산업정책연구원이 주최하고 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 서울과학종합대학원, 동아일보가 공동 후원한다. 국내 산업과 행정 발전에 공헌한 우수 CEO와 기업을 선정한다. 김영규 고려대학교 경영대 교수(전 한국전략경영학회장)가 심사위원장을 맡았다.
이날 수상식에서는 31개 부문 30명의 CEO와 10개 기업 및 기관이 수상의 영광을 안았다.
수상 기관은 삼성전자서비스, 고려아연, KB증권, 롯데건설, 에쓰-오일, 라이나생명보험, 현대무벡스, 롯데멤버스, 넥센타이어, kt m&s, 하이랜드푸드그룹, 샤페론, 에스씨케이컴퍼니, 한국수자원공사, 한국자산관리공사, 대한무역투자진흥공사, 한국수력원자력, 한국지역난방공사, 한국가스기술공사, 한전MCS, 한전KDN, 한전KPS, 한국서부/중부/남동/동서발전, 전남개발공사, 경상북도개발공사, 건강보험심사평가원, 우체국금융개발원, 한국보건의료정보원, 한국지역정보개발원, 세종대학교, 순천향대학교, 서울여자대학교, 건양대학교, 서원대학교, 대전보건대학교, 경북 경주시, 충북 단양군 등이다.
