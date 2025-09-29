덴마크 그런포스, 다쏘시스템 도입… “글로벌 물·기후 문제해결 위해 힘쓸 것”

다쏘시스템과 협력 강화…3DEXPERIENCE 플랫폼 도입
디지털 전환 가속화로 제품 수명주기 효율·지속가능성 확보
버추얼 트윈 기반 협업·운영 효율·서비스 확장 추진
“물·기후 문제 해결 위한 공동의 전략”
세계 최대 물 펌프 기업 그런포스(Grundfos)는 29일 다쏘시스템(Dassault Systèmes)의 클라우드 기반 3D익스피리언스(3DEXPERIENCE) 플랫폼을 전 사업 부문에 도입한다고 밝혔다. 이번 결정은 상업용·주거용 건축물, 산업, 수도 사업 영역을 포함한 전사적 디지털 전환 전략의 일환이다.
장기 계약을 통해 그런포스는 다쏘시스템의 산업 솔루션 포트폴리오 전반을 활용해 제품 수명주기 관리(PLM)와 서비스 강화를 추진한다. 모델링, 시뮬레이션, 인공지능(AI), 데이터 과학이 결합된 버추얼 트윈(Virtual Twin, 실제 시스템을 디지털로 복제·분석하는 기술)을 적용해 약 3500명의 직원이 협업 환경에서 생산성과 혁신 역량을 높일 수 있도록 지원한다. 이를 통해 운영 비용 절감, 출시 시간 단축, 신사업 모델 발굴이 기대된다.
유엔(UN)은 수십억 명의 인구가 안전한 물에 접근하지 못한다는 사실을 바탕으로 ‘물 행동 10년(Water Action Decade)’을 선포한 바 있다. 그런포스의 이번 클라우드 전환은 단순한 기술 업그레이드를 넘어 전 세계 안전한 물 공급 문제에 기여하겠다는 전략적 의지를 담고 있다.
그런포스는 이미 40여 년 동안 다쏘시스템의 설계 소프트웨어 ‘카티아(CATIA)’를 활용해 수천 개의 수처리·이동 제품을 개발해왔다. 이번 클라우드 기반 플랫폼 전환을 통해 회사는 엔드-투-엔드 가시성(전 과정에 대한 종합적 관찰·분석 능력), 예측 유지보수, 실시간 성능 분석, 디지털 스레드(Digital Thread, 제품 수명주기 전체를 연결하는 데이터 흐름) 등을 확보할 수 있게 된다. 보다 고품질의 지속 가능한 솔루션을 빠르게 개발하는 기반이 될 전망이다.
비욘 악슬링(Björn Axling) 그런포스 부문 대표는 “그런포스의 목표는 전 세계 물과 기후 문제 해결을 통해 인류의 삶을 개선하는 것이다. 클라우드 기반 3D익스피리언스 플랫폼은 차별화된 혁신과 효율적 운영, 업계 리더십을 위한 핵심 기술”이라고 말했다.
필립 바르티솔(Philippe Bartissol) 다쏘시스템 산업장비 부문 부사장은 “그런포스는 플랫폼을 통해 물의 생애주기를 버추얼 트윈으로 구현함으로써 ‘3D유니버스(3D UNIV+RSES)’라는 비전을 실현하고 있다. 이는 물 관리에서 혁신과 협업, 지속가능성을 동시에 강화하는 대표 사례가 될 것”이라고 평가했다.
