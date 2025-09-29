‘디지털자산 리더십 포럼’, 제도 정비 ·산업 육성 필요성 집중 논의

서울 여의도 국회의원회관에서 지난 26일 열린 ‘디지털 자산 리더십 포럼’에서 디지털자산의 제도 정비와 산업 육성 필요성이 집중 논의됐다.
이날 포럼에는 김병기 더불어민주당 원내대표, 이정문 디지털자산TF 위원장, 추미애 법제사법위원장, 최민희 과학기술정보방송통신위원장 등 더불어민주당 주요 인사들이 참석해 디지털자산을 새로운 금융 패러다임으로 인식하고, 투자자 보호와 산업 혁신을 위한 국회의 역할을 강조했다.
김병기 원내대표는 “디지털자산은 이미 현실이다. 스테이블코인이 국경을 넘는 결제 수단으로 활용될 수 있고 실물자산 토큰화(RWA)는 부동산, 예술품, 원자재 등으로 확대될 수 있다”며 “한국이 규칙을 만들고 글로벌 표준을 제시해 신뢰를 확보할 수 있도록 국회·정부·산업계가 함께 지혜를 모아야 한다”고 말했다.
해외 전문가들도 한국이 금융 인프라를 바탕으로 디지털자산 분야에서 경쟁력을 확보할 수 있다며, 규제 명확성과 글로벌 호환성을 고려한 제도 정비가 필요하다고 제언했다.
한편 이날 행사에 초청받아 참석한 형지글로벌 관계자는 “디지털자산에 대한 사회적 관심이 높은 만큼, 향후 스테이블코인 사업 전망 역시 밝다”고 언급했다.
