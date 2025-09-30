정수기 누적판매 1500만대 돌파… 환경가전 새 이정표

‘정수기의 대명사’ 코웨이가 환경가전 시장에서 또 하나의 이정표를 세웠다. 1990년 첫 제품을 선보인 이래 35년 만에 국내 정수기 누적 판매량 1500만 대 돌파라는 대기록을 달성하며 독보적 1위 위상을 재확인했다. 1500만 대의 판매고는 우리나라 전체 인구수인 5100만 명의 3분의 1에 달한다. 베스트셀러인 아이콘 정수기의 높이 38.5㎝를 기준으로 할 때 정수기 1500만 대를 일렬로 세우면 약 5800㎞에 달해 에베레스트산의 약 660배가 된다.
코웨이 정수기는 신제품 출시 때마다 큰 주목을 받으며 환경가전 트렌드를 이끌어왔다. 첫 제품은 창립 1년 만인 1990년 4월 수입 판매한 ‘라이프스프링 정수기’였다. 이후 1991년 5월 독자 제품인 ‘코웨이 정수기’를 자체 생산해 판매하며 가정용 정수기 시대의 포문을 열었다.
코웨이는 1998년 4월 국내 최초로 ‘렌털 시스템’을 도입하며 혁신적인 성장을 시작했다. 많은 사람이 깨끗한 물을 마시도록 고가의 정수기를 합리적인 금액에 빌려주자는 생각에서 태동한 렌털 제도는 대표적인 마케팅 혁신 사례로 손꼽히며 오늘날 구독 경제 모델의 원조로 자리 잡았다. 당시 선보인 ‘하이팩 정수기’는 코웨이의 첫 렌털 제품으로서 정수기가 대중화되는 계기를 마련했다.
코웨이는 꾸준한 연구개발로 제품 차별화와 기술력을 확보하며 본격적인 성장 가도에 올라섰다. △2011년 국내 최초로 스스로 살균하는 ‘자가 살균정수기’ △2012년 초소형 직수 타입의 ‘한뼘 정수기’ △2012년 냉·온·정수 탱크를 모두 없앤 세계 최초의 탱크리스 ‘다빈치 정수기’ △2014년 탄산수기와 정수기를 하나로 합친 ‘스파클링 정수기’ 등을 연이어 출시하며 프리미엄 정수기 시장을 개척했다. 최근에는 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 첨단 기술을 접목한 제품 및 서비스 플랫폼 구축을 통해 생활 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다.
2020년 등장한 ‘아이콘 시리즈’는 국내 및 글로벌 정수기의 기준을 한 단계 도약시킨 혁신적 제품으로 평가받는다. 획기적인 초소형 사이즈와 높은 위생성은 물론 편의 기능까지 집약해 현재까지도 베스트셀러 제품으로 자리 잡으며 코웨이 정수기 최초로 누적 판매 160만 대를 기록하기도 했다.
특히 출시 당시 국내 얼음정수기 중 가장 작은 사이즈를 구현한 ‘아이콘 얼음정수기 오리지널’은 코웨이만의 특허기술인 ‘듀얼 쾌속 제빙’ 기술로 얼음 생성 속도를 대폭 향상시켰다. 아이콘 얼음정수기의 각진 외관과 미니멀한 디자인은 이후 얼음정수기의 표본으로 인식되며 디자인 흐름을 선도했다.
