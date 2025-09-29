[DBR]환경 위기 시대의 생존 전략

제품을 생산-사용-폐기하는 선형경제 모델이 위험으로 부상하면서 그 대안으로 순환 경제의 한 모델인 ‘제품의 서비스화’와 ‘서비스의 제품화’가 주목받고 있다. 제품의 서비스화란 제품과 운영 역량을 서비스로 전환하는 전략이다. 서비스 기반 수익은 외부 충격에 상대적으로 변동성이 적기 때문에 제조 기업의 안정성을 높이는 효과적인 전략으로 간주된다. 서비스의 제품화는 지적 자본과 서비스를 하나의 제품으로 전환해 효율성과 회복탄력성을 추구하는 전략이다. 조직 내 서비스를 개별 모듈로 나눠 상품화해서 새로운 고객층을 확보하고 시장을 확장할 수 있다는 장점이 있다.
‘트럼프 기후정책’ 韓기업 대응은?
도널드 트럼프 미국 대통령이 연일 행정명령을 쏟아내며 조 바이든 전 행정부의 기후 정책을 완전히 뒤집고 있다. ‘기후변화 주장이 사기’라는 전제 아래 환경 규제를 철폐하고 화석연료 사용을 늘리겠다는 의도다. 기후 대응을 위한 국제 협력이 단기적으로 약해질 가능성이 있지만 위험 요인은 오히려 기회로 작용할 수 있다. 화석연료, 원자력 등 단기적인 경제성과 안정성이 확보된 기술이 확대되고 관련 산업이 주목받을 것으로 보인다. 또한 에너지저장장치나 송배전 기술처럼 중국 견제를 틈타 한국의 영향력을 넓히고 기술을 고도화할 수 있는 분야도 있다.
