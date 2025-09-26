DB손보, 국내 보험사 최초로 美 특화보험사 ‘포테그라’ 인수

DB손해보험이 26일 미국 특화보험사 ‘포테그라’의 발행주식 100%를 약 16억5000만 달러(약 2조3000억 원)에 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 이는 국내 보험사가 미국 보험사를 인수하는 첫 사례이자, 국내 보험사의 해외 인수 사례 중 최대 규모다.
DB손보에 따르면 포테그라는 1978년 설립된 글로벌 보험그룹으로, 미국 플로리다주 잭슨빌에 본사를 두고 있다. 특화 보험, 신용·보증보험, 보증 등 보험 관련 서비스로 포트폴리오를 구축, 지난해 기준 연간 약 30억7000만 달러(약 4조4000억 원)의 보험료를 운용 중인 것으로 집계됐다. 순이익은 1억4000만 달러(약 2000억 원) 수준이다.
DB손보는 이번 인수를 통해 세계 최대 손해보험 시장인 미국과 유럽에 본격 진출, 글로벌 성장의 발판을 마련할 계획이다. 안정적 수익 기반을 갖춘 글로벌 보증보험 시장에 진입하고, 국가와 보험 종목을 다변화해 수익 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대했다.
박기현 DB손보 해외사업부문장은 “이번 인수는 국내 보험사 최초의 미국 보험사 인수이며, DB손보가 글로벌 보험사로 도약하는 분수령이 될 것”이라고 말했다.
이어 “포테그라의 전문성과 당사의 글로벌 네트워크·자본력을 결합해 고객 가치와 시장 경쟁력을 높이는 동시에 주주가치 제고와 국가 경제 기여라는 목표를 함께 달성하겠다”고 강조했다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0