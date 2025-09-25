동아제약, CU 전용 소포장 건강기능식품 브랜드 ‘셀파렉스 바로’ 출시

동아제약은 편의점에서 간편하게 건강을 챙길 수 있는 CU 전용 건강기능식품 브랜드 ‘셀파렉스 바로’를 출시했다고 26일 밝혔다.
최근 1인 가구 증가와 셀프 건강관리에 익숙한 MZ세대의 소비확산으로, 즉시성·즉효성·휴대 편의성을 갖춘 소포장 건강기능식품 수요가 커지고 있다. 이에 동아제약은 CU와 협업해 새로운 건강관리 솔루션 ‘셀파렉스바로’를 선보였다.
셀파렉스 바로는 △항산화(비타민 C1000) △근육 건강 및 에너지 이용(마그네슘) △스트레스로 인한 긴장감 완화(테아닌) △눈 건강(루테인) △혈행 및 중성지질 개선, 건조한 눈 건조 완화(알티지오메가3) △관절 및 연골 건강(MSM2000) △뼈와 치아 건강, 골다공증 감소 도움(칼슘 마그네슘 비타민D) △간 건강(밀크씨슬) 등 특정 기능별 건강 관리를 위한 제품 총 8종으로 구성됐다.
전 제품은 5~10일 치 소포장 단위로 휴대와 보관이 간편하다. 제품별 기능성을 직관적으로 표현한 패키지 디자인과 감각적인 색채를 적용해 소비자들이 편의점에서 쉽게 제품을 선택할 수 있도록 했다.
동아제약 관계자는 “셀파렉스바로는 ‘즉시’, ‘즉효’, ‘휴대’라는 3가지 가치를 통해 현대인의 건강 고민을 해결하는 브랜드”라며 “일상 가까이에서 건강을 챙길 수 있는 제품을 꾸준히 선보이겠다”라고 말했다.
