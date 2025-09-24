볼보코리아, 제품 만족도 6년 연속 1위… ‘고객 중심경영’ 강화

국산·수입차 통합 평가서 총점 855점으로 단독 1위
외관 디자인, 안전성 등 6개 항목에서 최고점 획득
서비스 만족도 역시 6년 연속 유럽 브랜드 1위 유지
첨단 인포테인먼트·보증 서비스로 고객 만족 강화
볼보자동차코리아는 24일 컨슈머인사이트의 ‘2025 자동차 기획조사’에서 국산 및 수입차 브랜드를 통합한 제품 만족도(TGR) 부문 1위를 6년 연속으로 차지했다고 밝혔다. 평가 대상은 최근 1년 내 신차 구매자 8528명이었으며, 볼보는 산업 평균 810점보다 45점 높은 855점을 기록했다.
외관 디자인, 안전성, 첨단 기능 및 장치, 시트, AV 시스템, 실내 인테리어 등 6개 세부 항목에서 모두 1위에 올라 스웨덴 프리미엄 브랜드로서의 우수한 상품성을 입증했다.
서비스 만족도(CSI) 조사에서는 최근 1년간 공식 서비스센터를 이용한 3만여 명을 대상으로 진행했고, 볼보는 산업 평균 807점 대비 46점 높은 853점으로 유럽 브랜드 가운데 1위를 기록하며 품질과 고객 만족에서 독보적인 위치를 유지했다.
이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “6년 연속 제품과 서비스 만족도 1위 기록은 고객 중심 경영과 꾸준한 노력의 결과다. 앞으로도 고객에게 최고의 제품과 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.
볼보자동차코리아는 2021년 300억 원을 투자, 티맵모빌리티와 협력해 업계 최초로 ‘통합형 티맵 인포테인먼트 시스템’을 선보인 데 이어, 차세대 사용자 경험 ‘Volvo Car UX’를 최근 출시 차량에 적용하며 상품성을 높이고 있다. 5년/10만km 부품 보증, 8년/16만km 고전압 배터리 보증, 15년 무상 무선 업데이트(OTA), 5년 디지털 서비스 패키지 등 차별화된 혜택으로 고객 만족을 강화하고 있다.
