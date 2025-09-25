“기후위기 대응은 모두의 과제”… 체험형 부스 운영해 시민 공감대 확산

희망친구 기아대책
지난달 기후산업국제박람회 참여
‘캐슈나무 식목 캠페인’ 등 소개
기후변화 대응 청소년 공모 시상도
국내 최초의 국제구호개발 NGO 희망친구 기아대책(회장 최창남)은 지난 8월 27일부터 29일까지 부산 벡스코에서 열린 ‘2025 기후산업국제박람회’에 참여해 방문객이 직접 기후위기 대응 활동을 경험할 수 있는 체험형 부스를 운영했다. 올해 박람회는 ‘AI를 위한 에너지, 에너지를 위한 AI’를 주제로 전 세계가 기후위기 해법을 논의하는 자리였다. 기아대책은 기후위기에 가장 취약한 이웃의 목소리를 알리고 다양한 시민 참여 프로그램을 통해 공감대를 넓혔다.
기아대책 부스에서는 참여형 보드게임 프로그램을 마련해 시민들이 복잡한 기후 문제를 쉽고 재미있게 배우고 일상 속 행동으로 연결할 수 있도록 했다. 또 지난 4월부터 아프리카 가나에서 진행 중인 사막화 방지와 지역사회 회복력 강화를 위한 ‘나무를 지켜라’ 캐슈나무 식목 캠페인을 소개했다. 기아대책이 설립한 사회적기업 ‘행복한나눔’의 업사이클링 제품을 전시해 버려지는 자원에 가치를 불어넣고 취약계층 고용으로 이어지는 사회적 가치를 함께 알렸다.
3일간 총 531명의 시민이 체험형 부스 활동 및 이벤트에 참여했고 하루 평균 150명 이상이 부스를 찾았다. 한 참여자는 “처음엔 게임에 대한 호기심으로 찾아왔지만 기아대책의 기후변화 대응 사업과 기후 위기의 심각성을 잘 알게 됐다”며 “특히 가나에서 실시하는 캐슈나무 식목 사업이 사막화 방지뿐 아니라 소득 증대에도 기여한다는 점을 알게 돼 기후변화 대응이 여러 분야에서 긍정적 효과를 낼 수 있다는 것을 배웠다”고 말했다.
박람회 마지막 날엔 ‘2025 기아대책 기후변화 대응 프로젝트 청소년 공모전’ 시상식도 열렸다. 이번 공모전은 기아대책과 한국산업지능화협회가 공동 주관했으며 지난 6월부터 약 3개월간 만 18세 이하 청소년을 대상으로 진행됐다. 참가자들은 기후변화의 심각성과 취약 공동체에 미치는 영향을 극복할 수 있는 창의적이고 실행 가능한 프로젝트 아이디어를 기획했으며 1차 서류심사와 2차 프레젠테이션 심사를 통해 최종 수상팀이 가려졌다. 박람회와 연계해 시상식을 진행함으로써 청소년들이 국제적인 무대에서 발표할 수 있는 기회를 얻고 동시에 기후산업 전시를 직접 경험할 수 있었다. 총 12개 팀이 수상했으며 그중 민족사관고등학교 ‘옹달샘 팀’이 화장실 모델 ‘ODS(Oven-based Dehydrating Sustainable) Latrine’으로 대상의 영예를 안았다. 잠비아의 재래식 화장실로 인한 수질오염 문제를 해결하기 위해 분뇨를 가열해 위생적으로 처리하고 비료로 재활용할 수 있는 기능을 제시했다.
이재은 희망친구 기아대책 글로벌임팩트본부장은 “이번 박람회와 공모전은 기후위기 대응이 특정 집단의 과제가 아니라 우리 모두가 함께해야 하는 공동의 과제임을 보여줬다. 시민들이 직접 체험하고 청소년이 주체가 돼 아이디어를 제시하는 모습에서 우리 사회의 가능성을 확인할 수 있었다”고 말했다. 이어 “기아대책은 앞으로도 다양한 파트너과 협력하며 미래 세대가 중심이 돼 기후 행동에 나설 수 있는 장을 넓혀 기후위기로 어려움을 겪는 이웃에게 희망을 심고 지속가능하고 안전한 세상을 함께 만들어가고자 한다”고 덧붙였다.
이번 박람회와 공모전은 기아대책이 지속적으로 이어온 기후변화 대응 노력의 연장선에 있다. 기아대책은 앞으로 △학교 동아리를 통한 인식 제고 활동 △마을 단위 녹지·수자원 통합 기반 회복력 향상 사업 등 시범사업을 2건 이상 운영할 계획이다. 또한 오는 10월에는 ‘기후변화와 빈곤, 식량 위기’ 이슈 리포트 3호를 발간하고 기후변화 대응을 위한 글로벌 파트너십도 적극 모색할 예정이다.
댓글 0