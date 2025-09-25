대한민국 무역투자 AI 대전환 앞장

[2025 한국경영대상] AI경영 대한무역투자진흥공사
대한무역투자진흥공사(이하 KOTRA)의 강경성 사장(사진)이 ‘2025 한국경영대상’ CEO-AI경영 부문 대상을 수상했다.
KOTRA는 대한민국 무역투자 AI 대전환을 선도해 수출 1조 달러 시대와 AI 3대 강국 도약을 앞당기는 데 혼신의 노력을 다하고 있다.
이를 위해 강 사장을 위원장으로 하는 ‘KOTRA AI위원회’가 7월에 신설돼 조직 내 AI 관련 사업과 인프라를 총괄하는 컨트롤타워 역할을 수행하고 있다. 위원회를 중심으로 △AI 활용 무역투자지원체계 개선 △국가 AI 생태계 글로벌화 지원 △공사 AI 활용 확대라는 3대 전략 아래 다양한 세부 추진 과제를 수행하고 있다.
AI 활용 무역투자지원체계 개선을 위해 수출 기업이 해외시장 정보, 지원사업 정보 등을 손쉽게 확보하도록 생성형 AI 서비스인 ‘Chat해드림’을 시범운영 중이다. 향후 ‘AI 수출비서’로 확대 개편해 기업의 비정형 질문과 요청을 해결하고 정보 취득, 의사결정, 마케팅 실행까지 지원할 계획이다.
올해까지 전국에 20개소로 확대되는 ‘AI무역지원센터’에서는 지방 기업 AI 활용 해외 마케팅을 지원하고 있다.
또한 국가 AI 생태계 글로벌화 지원을 위해 ‘AI 해외로드쇼’ 등 현지 수요 기반 AI 산업 수출 지원을 추진하고 있다. 이를 위해 NIA(한국지능정보사회진흥원)와 MOU를 체결하는 등 AI 전문유관 기관과 협업을 강화하고 있다.
KOTRA의 AI 활용 확대를 위해 85개국 131개의 해외 조직망과 다양한 해외시장 정보를 AI를 활용해 효율적으로 관리함으로써 조직 내부의 생산성을 향상시키고 있다.
