동아일보

토스 주요 서비스 15% 할인 혜택

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

삼성카드

삼성카드와 토스가 함께 출시한 ‘토스 삼성카드’. 삼성카드 제공
삼성카드와 토스가 함께 출시한 ‘토스 삼성카드’. 삼성카드 제공
삼성카드는 토스와 함께 ‘토스 삼성카드’를 출시했다고 밝혔다.

토스 삼성카드는 토스페이, 토스쇼핑, 토스프라임 등 토스 주요 서비스 혜택을 제공하는 첫 제휴 카드다.

토스 삼성카드는 국내 온·오프라인 가맹점에서 토스페이 결제 고객에게 15% 할인을 제공한다. 토스쇼핑에서 결제할 때도 15% 할인 혜택을 받을 수 있다. 토스프라임, 구글플레이·앱스토어 인앱결제, 넷플릭스, 디즈니플러스, 유튜브 프리미엄, 티빙 등의 온라인동영상서비스(OTT)를 결제할 때도 50% 할인을 월 최대 1만 원까지 받을 수 있다.

토스 삼성카드는 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이 등 온라인 간편결제 10% 할인을, 쿠팡, 네이버플러스스토어, 삼성카드 쇼핑 등 온라인 쇼핑몰 결제금액의 10% 할인을 제공한다. 토스페이·쇼핑 15% 할인, 온라인 영역 10% 할인 혜택은 결제금액에 따라 최대 3만 원까지 제공된다.

전월 실적 30만 원 이상인 경우 스타벅스 이용 금액 중 월 최대 5000원까지 할인받을 수 있다. 해외 가맹점에서 온·오프라인 결제할 때는 전월 실적 관계없이 상시 2% 혜택이 주어진다. 연회비는 국내 전용과 해외 겸용(마스터) 모두 1만5000원이다. 이벤트와 카드에 대한 자세한 정보는 토스 애플리케이션에서 확인할 수 있다.

#money&life#기업#삼성카드
홍석호 기자 will@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스