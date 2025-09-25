토스 주요 서비스 15% 할인 혜택

삼성카드
삼성카드는 토스와 함께 ‘토스 삼성카드’를 출시했다고 밝혔다.
토스 삼성카드는 토스페이, 토스쇼핑, 토스프라임 등 토스 주요 서비스 혜택을 제공하는 첫 제휴 카드다.
토스 삼성카드는 국내 온·오프라인 가맹점에서 토스페이 결제 고객에게 15% 할인을 제공한다. 토스쇼핑에서 결제할 때도 15% 할인 혜택을 받을 수 있다. 토스프라임, 구글플레이·앱스토어 인앱결제, 넷플릭스, 디즈니플러스, 유튜브 프리미엄, 티빙 등의 온라인동영상서비스(OTT)를 결제할 때도 50% 할인을 월 최대 1만 원까지 받을 수 있다.
토스 삼성카드는 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이 등 온라인 간편결제 10% 할인을, 쿠팡, 네이버플러스스토어, 삼성카드 쇼핑 등 온라인 쇼핑몰 결제금액의 10% 할인을 제공한다. 토스페이·쇼핑 15% 할인, 온라인 영역 10% 할인 혜택은 결제금액에 따라 최대 3만 원까지 제공된다.
전월 실적 30만 원 이상인 경우 스타벅스 이용 금액 중 월 최대 5000원까지 할인받을 수 있다. 해외 가맹점에서 온·오프라인 결제할 때는 전월 실적 관계없이 상시 2% 혜택이 주어진다. 연회비는 국내 전용과 해외 겸용(마스터) 모두 1만5000원이다. 이벤트와 카드에 대한 자세한 정보는 토스 애플리케이션에서 확인할 수 있다.
홍석호 기자 will@donga.com
