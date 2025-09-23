현대일렉, 2778억원 美 초고압 변압기 수주

창사후 최대 규모… 북미 진출 탄력
HD현대의 전력기기 계열사 HD현대일렉트릭이 미국에서 역대 최대 규모의 초고압 변압기 수주 계약을 체결하며 북미 송전망 시장 진출을 가속화하고 있다.
HD현대일렉트릭은 미국 텍사스 최대 전력회사와 약 2778억 원 규모의 765kV 초고압 변압기 및 리액터 24대 공급 계약을 체결했다고 22일 발표했다. 창사 이래 단일 계약 기준 최대 규모 수주로 공급 물량은 2029년 인도 예정이다.
765kV 초고압 변압기는 미국 내 최고 전압 사양의 장거리 송전 핵심 설비다. 기존 345kV 변압기 대비 송전 용량이 5배 수준임에도 전력 손실률과 건설비용은 크게 절감된다.
미국은 국토가 광활해 풍력·태양광 발전소가 전력 수요지에서 멀리 떨어져 있어 안정적인 장거리 송전 인프라가 필수다. 게다가 전력망의 70%가 1960년대 구축된 노후 설비로 대대적인 교체 수요가 발생하고 있다.
HD현대일렉트릭은 1999년 신서산 변전소를 시작으로 당진화력, 신고리 원전 등 국내 주요 발전시설은 물론이고 미국, 인도 등 해외 시장에 765kV 변압기 160대 이상을 공급해왔다. HD현대일렉트릭 관계자는 “2027년 예정된 앨라배마 공장 증설을 통해 765kV 변압기 생산능력을 대폭 늘려 북미 현지 수요에 적극 대응할 계획이다”라고 밝혔다.
