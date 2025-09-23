이달은 통신비, 다음달은 교육비… 원하는 혜택 매달 변경

[DA 스페셜] 삼성카드
삼성카드가 고객이 원하는 혜택을 직접 선택할 수 있는 ‘삼성 iD SELECT 카드’ 2종을 출시했다.
‘삼성 iD SELECT 카드’ 2종 출시
아파트 관리비-통신비 10% 할인
외식-쇼핑몰, 주말 혜택 2배 늘려
생활비 영역에서 혜택을 선택할 수 있는 ‘삼성 iD SELECT ALL’, 주 소비처에서 주말 2배 혜택을 선택할 수 있는 ‘삼성 iD SELECT ON’으로 구성돼 있다. 2종 모두 카드를 발급할 때 원하는 혜택을 선택할 수 있고 카드를 이용하면서도 매월 혜택을 변경할 수 있다.
삼성 iD SELECT ALL 카드는 고정비업종 선택 할인, 생활소비업종 선택 할인 혜택을 제공한다.
고정비업종 선택 할인은 △아파트 관리비·통신요금 10% △교육비 10% △국내 전 가맹점 0.7% 할인 선택지를 제공한다. 고객은 한 가지를 선택해 혜택을 받을 수 있다.
생활소비업종 할인도 선택할 수 있다. △음식점·편의점·할인점·주유 7% △온라인쇼핑·배달앱·병원·약국 7% 할인 중 한 가지를 선택할 수 있다.
선택 할인 외에 기본 할인도 제공한다. △해외 2% △다이소·여행·도서·와인 5% △디지털콘텐츠·온라인 멤버십 50% 할인을 제공한다.
삼성 iD SELECT ON 카드 고객은 3가지 선택지 중 원하는 혜택을 고를 수 있다.
먼저 △외식 5% △온라인 패션·쇼핑몰 5% 할인 혜택에 대해 2가지 선택지를 제공한다. 소비 패턴에 따라 주말에 많이 쓰는 영역을 선택하면 해당 영역에서는 주중 5%, 금요일부터 일요일까지는 2배인 10% 할인을 받을 수 있다.
온라인 소비에 집중하는 고객은 △온라인 간편결제 1% 할인 선택도 가능하다.
기본 할인 혜택도 제공한다. △해외 2% △배달앱·커피전문점·택시·카셰어링 5% △구글플레이·앱스토어·디지털콘텐츠 50% 할인을 받을 수 있다.
삼성 iD SELECT ALL 카드와 삼성 iD SELECT ON 카드의 전월 실적 및 한도, 혜택 가맹점 등은 삼성카드 홈페이지와 앱, 모니모를 통해서 확인 가능하다. 2가지 카드의 연회비는 국내전용, 해외겸용(Mastercard) 모두 2만 원이다.
윤희선 기자 sunny03@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0