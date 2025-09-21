‘배민라이더스쿨’ 개관…매년 1만 명 교육

배달의민족이 국내 최초 이륜차 전문 교육기관 ‘배민라이더스쿨’을 열고 라이더 대상 전문 교육에 나선다.
배달의민족을 운영하는 우아한형제들은 경기 하남시 망월동에 이륜차 전문 교육 기관 배민라이더스쿨을 완공하고 19일 개관했다고 21일 밝혔다. 연면적 8000㎡, 지상 3층 규모로 조성된 이 시설은 1층에 사무실과 대형 이론 강의실, 주차장을, 2~3층엔 이륜차 실습 교육장을 갖췄다.
실습장은 다양한 노면과 기상 조건을 반영해 조성됐다. 수강생들은 신호등과 차선으로 구성된 도로 환경에서 신호 위반 예방 교육을 받고, 스프링쿨러와 배수시설을 통해 빗길, 언덕, 미끄러운 노면 주행 훈련을 할 수 있다. 암막 커튼과 조명을 활용해 야간 주행 대비 교육도 받을 수 있다. VR·AR를 활용한 체험 교육도 마련됐다. 수강생들은 VR·AR 기기를 착용하고 사고 상황을 간접 체험하며 방어 운전의 필요성을 학습할 수 있다.
배민라이더스쿨은 2018년 위탁 교육 형태의 ‘전문 라이더 양성 과정’으로 시작해 2021년 5월부터 자체 프로그램을 운영해 왔다. 자체 교육을 도입 이후 지난달까지 누적 교육 이수자는 2만2000여명에 이른다. 배민은 이번에 신축한 라이더스쿨을 통해 매년 1만 명의 교육 이수자를 양성한다는 계획이다.
댓글 0