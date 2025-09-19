호세 무뇨스 현대차 사장 “車 관세 15%로 인하 희망”

호세 무뇨스 현대차 사장은 18일(현지시간) 한국산 자동차에 대한 미국 관세율이 현행 25%에서 15%로 떨어지도록 한미 관세 협상이 마무리되길 희망한다고 밝혔다.
최근 미국 조지아 현대자동차 생산 기지에서 발생한 한국인 근로자 구금 사태에 대해서도 전문 기술인력 단기 출장에 대한 한미간 해결책 마련을 기대했다.
무뇨스 사장은 이날 미국 뉴욕 맨해튼 ‘더 셰드’에서 열린 ‘2025 최고경영자(CEO) 인베스터 데이’에서 최근 현안 및 중장기 전략을 발표했다. 무뇨스 사장은 미국 관세의 재무 영향에 관한 질의에 “오늘 제공한 실적 가이던스는 25% 관세율을 기준으로 한 것”이라며 “관세율이 15%로 내려온다면 기존 가이던스를 유지할 수 있을 정도로 근접했을 것”이라고 말했다.
현대차는 이날 행사에서 올해 연결 매출액 성장률 목표를 올해 초 제시한 3.0∼4.0%에서 5.0∼6.0%로 상향했지만, 연결 부문 영업이익률 목표는 관세 영향을 반영해 기존 7.0∼8.0%에서 6.0∼7.0%로 하향 조정했다. 무뇨스 사장은 “우리의 사업운영 초점은 항상 고객에 있다”며 “우리가 할 수 있는 것은 수익을 극대화하고, 더 나은 믹스를 구성하고, 더 나은 이익을 얻으려고 노력하는 것”이라고 강조했다.
한국 정부는 미국과 올 7월 자동차 관세를 25%에서 15%로 인하하기로 했지만, 최종 합의문에 서명을 하지 않고 있다. 한국이 집행하기로 한 대미 투자금 3500억 달러 등의 투자 방식과 수익 배분 등에 대해 미국의 요구가 ‘무리하다’는 지적이 나오면서 최종 협상 타결에 시간이 걸리고 있다. 애초 한국에서 수출한 자동차의 미국 관세율은 0%였다.
무뇨스 사장은 구금됐던 근로자에 대해 “다수가 현대차 운영을 지원하는 조지아 공장에서 첨단 배터리 생산기술의 최종 보정 및 테스트 작업을 담당하고 있었다“라고 설명했다. 이어 ”한미가 단기출장, 특히 전문 기술 인력에 대한 상호 유익한 해결책을 도출하기를 희망한다“라고 밝혔다.
무뇨스 사장은 ”현대차는 지난 40년간 미국 사회의 일부였고 조지아주에선 15년 이상 사업을 운영해왔다“며 ”조지아주 신규 공장은 조지아 주 역사상 최대 규모의 경제 개발 프로젝트로, 수천 가구에 장기적인 경제적 혜택을 제공하면서 지역 변화에 기여하고 있다“라고 강조했다.
현대차는 이날 행사에서 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화), 관세 등 복합위기 돌파를 위해 향후 5년간 77조3000억 원을 투자할 계획이라고 밝혔다.
