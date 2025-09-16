국제 해커조직 “SKT 고객 데이터 판매”…SKT “허위주장”

국제 해커조직이 SK텔레콤의 고객 데이터를 해킹했다고 주장하고 나서 관계당국이 사실 확인에 나섰다. SK텔레콤은 해커 조직의 주장이 허위 사실이라고 반박하면서 경찰에 수사를 의뢰했다.
16일 업계에 따르면 국제 해커조직 ‘스캐터드 랩서스$(Scattered Lapsus$)’는 전날 텔레그램 채널에서 SK텔레콤 고객 2700만명 규모의 개인 정보를 확보했다면서 100GB 분량의 고객 데이터 샘플을 1만 달러(약 1380만 원)에 판매하겠다는 내용의 글을 게시했다. 이 조직은 해당 데이터에 고객ID와 이름, 전화번호, 이메일, 주소, 생년월일, 가입일 등의 민감 정보가 포함돼 있다고 주장했다. 나아가 SK텔레콤의 이용자 정보뿐 아니라 SK텔레콤의 내부 프로그램 소스 코드를 25만 달러(약 3억4500만 원)에 판매하겠다는 내용도 추가 공개했다.
이에 대해 SK텔레콤은 해커 조직이 주장한 내용은 전혀 사실이 아니라며 반박에 나섰다. SK텔레콤 관계자는 “해커가 다크웹(텔레그램)에 올린 샘플 데이터, 웹사이트 캡처 화면, 파일전송프로토콜(FTP) 화면 등을 분석한 결과 모든 내용이 사실이 아니다”라며 “해커가 주장하는 100GB 데이터 역시 유출된 적이 없는 사항이고, 소스 코드 해킹 역시 사실 무근”이라고 말했다. 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 이번 사안과 관련해 사실관계 확인에 나선 상태다.
