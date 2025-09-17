선진국 수준 ‘전기 안전 인프라’ 전문 기업

아콘텍(대표 라웅재)은 ‘슬림형 스마트 아크차단기’로 2025 국민공감대상 고객신뢰브랜드 대상을 수상했다. 아콘텍은 국내 최초로 아크차단기를 개발하고 표준 정비를 주도하며 전기 안전 인프라 선진화를 이끈 전문 기업이다.
아크차단기는 전기 스파크(아크) 사고를 감지해 전원을 차단, 전기 화재를 예방하는 장치로 미국·유럽 등 선진국에서 의무 설치되는 필수 안전장치다. 신제품 슬림형 스마트 아크차단기는 특허 기반 기술력으로 위험한 전기 스파크만을 정확히 감지해 성능과 신뢰성이 뛰어나다. 기존 누전차단기와 동일한 크기로 개발돼 공간 제약 없이 가정과 산업 현장 등 전기가 사용되는 모든 곳에 설치할 수 있다.
아콘텍은 △신제품 NEP 인증 △정부조달우수제품인증 △정부조달혁신제품인증 △재난안전제품인증 △EPC 우수성능 인증을 아크차단기 최초로 획득해 최고의 기술력과 신뢰성을 국가로부터 검증받았다. 최근에는 철도, 항공, 항만, 발전소 등 기간시설뿐 아니라 주택, 아파트, 전통시장, 물류창고, 학교, 호텔, 어린이집 등 생활 공간으로도 보급을 확대하고 있다.
라웅재 대표는 “아크차단기의 확대 보급으로 선진국 수준의 전기 안전 환경을 조성하겠다”고 밝혔다. 한편 아콘텍은 최근 아크차단기 최초로 국내 최고 권위의 과학기술상인 IR52 장영실상을 수상하며 기술력과 혁신성을 다시 한번 인정받았다.
